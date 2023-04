Allgemein | STAR NEWS

Wer lauert da: Bill Kaulitz ruft wegen unheimlichem Fremden vor seiner Tür die Polizei

DE Deutsche Promis - Diese Nacht wird Bill Kaulitz (33) so schnell nicht vergessen. Wie er seinem Zwillingsbruder Tom im gemeinsamen ‘Kaulitz Hills'-Podcast erzählte, fürchtete er sich vor “einem Verrückten“, der ihm vor seiner Haustür auflauerte. Seither fühlt er sich nicht mehr wirklich sicher in Hollywood.

Die Polizei kam Bill Kaulitz zur Hilfe

“Ich hatte eine kurze Nacht, es war sehr scary. Ich habe einen Verrückten vor der Tür. Ganz komischer Typ, lief immer auf und ab, hat mein Haus beobachtet, hat sich mitten auf die Straße gesetzt, um in mein Haus zu gucken“, berichtete Bill. “Es war wirklich wild, da war einiges los. Dann kam die Polizei in mein Haus rein.“ Als die Cops wieder abzogen, kam ein Freund zu Bill, damit er die Nacht nicht allein verbringen muss: “Der ist auch noch auf Jagd gegangen nach dem Typen.“ Ob der unheimliche Unbekannte von der Polizei gefasst wurde, verriet Bill nicht.

Auch in den USA nicht sicher?

Die Kaulitz-Brüder zogen schon vor Jahren nach Los Angeles, wo sie anders als in Deutschland anonym leben können. Im gemeinsamen Band-Interview sagte Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing im Dezember 2022 gegenüber 't-online': “Ich glaube, in Deutschland ist es für Bill und Tom nach wie vor schwer. Die Leute erkennen euch an der Nasenspitze. Besonders, wenn ihr zusammen unterwegs seid.“ Tom Kaulitz fügte hinzu: “Aber seit wir und auch die Fans älter sind, werden wir zumindest nicht mehr verfolgt.“ Zudem hat er seinen ganz eigenen Trick: “Ich strahle schon aus, dass man mich privat nicht ansprechen sollte“, ergänzte Tom lachend. Vielleicht sollte Bill Kaulitz sicherheitshalber noch ein wenig an seinem grimmigen Blick feilen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images