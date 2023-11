Allgemein | STAR NEWS

Tom Kaulitz hilft nach: Ein ‚Herzblatt‘ für Bill?

DE Deutsche Promis - Normalerweise melden sich Bill und Tom Kaulitz (34) mit ihrem Podcast aus dem sonnigen Kalifornien. Doch für die letzte Ausgabe von 'Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood' wagten sich die Stars von Tokio Hotel ('Monsoon') ins herbstlich-nasse Hamburg.

Partnersuche auf der Bühne

Hier wurde ihre Show live in der Elbphilharmonie aufgezeichnet, und Tom hatte ein ganz besonderes Bonbon für seinen Zwilling vorbereitet: Eine 'Herzblatt'-Aktion unter Einbezug der anwesenden Zuschauer. Eine Anspielung darauf, dass es bei Bill mit der dauerhaften Liebe einfach nicht so recht klappen will, während sein Bruder mit Heidi Klum (50) bereits sein Glück gefunden hat. Wer in Hamburg mitspielen wollte, steckte sich ein Herz an, Tom bat schließlich drei Kandidaten auf die Bühne, und das Spiel konnte losgehen. Wie in der Kult-TV-Sendung bekam Bill die potenziellen Herzensbrecher nicht zu sehen und musste sich allein mit gezielten Fragen an seinen Traummann herantasten. Es winkten ein Treffen und ein gemeinsamer Abend mit dem Musiker.

Bill Kaulitz' Traum von Celebrity-Dreier

Am Ende zeigte sich Bill Kaulitz leicht enttäuscht: Ein Kandidat, den er im Nachhinein für gut befand, musste gehen. "Na gut, wir können uns ja trotzdem nochmal wieder sehen", rief er ihn hinterher. Natürlich blieb an dem Abend in Hamburg auch noch Zeit für Fragen aus dem Publikum. So wollte jemand wissen, wer Bills erster Celebrity-Crush gewesen sei. Bill erinnerte sich an einen Fantasie-Dreier. "Mein erster Celebrity-Crush – und das meine ich wirklich ernst – ich war zerrissen. Titanic... Das war natürlich Leonardo DiCaprio. Aber es war auch Kate Winslet", gestand Bill Kaulitz.

Bild: Faye's Vision/Cover Images