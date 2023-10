Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz klagt: Kaum ein Partner war ihm treu

DE Deutsche Promis - Bill Kaulitz (34) ist ein viel umschwärmter Mann. Als Mitglied der Band Tokio Hotel, die in jungen Jahren die Welt begeisterte, hatte er mit Sicherheit genug Auswahl, den Mann fürs Leben zu finden.

Meinen sie es ehrlich?

Aber das ist alles nicht so leicht, denn man weiß nie, ob die Leute es ehrlich mit einem meinen. Das glaubt zumindest sein Zwillingsbruder Tom (34), der allerdings das Glück hatte, in Gattin Heidi Klum (50) die Liebe seines Lebens zu finden. Bei seinem Bruder sieht er hingegen Probleme, wie er im gemeinsamen Podcast 'Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood' zu bedenken gibt: "Es gibt auch die Art von Menschen, die das Gegenteil macht von dem, was du beschrieben hast. Die natürlich auch einen Bill Kaulitz treffen wollen – auch öffentlich treffen wollen, um ihre eigene Karriere ein bisschen anzufeuern. Das würde ich an deiner Stelle nicht immer komplett ausschließen."

Bill Kaulitz ist schnell Feuer und Flamme

Ein Problem, den passenden Partner zu finden, ist wohl auch eine gewisse Blauäugigkeit bei dem Musiker. "Es ist selten, dass ich jemanden wirklich toll finde", gestand der Star. "Und noch ein zweites, drittes, viertes Mal sehen will. Und wenn das so ist, bin ich so Feuer und Flamme, dass ich alles andere ausblende. Und dann wird’s toxisch." Berühmtheit schützt dann auch nicht davor, dass der Liebste sich anderweitig umschaut. "Betrügen finde ich das Allerschlimmste, ich wurde selber in fast all meinen Beziehungen betrogen – es gibt nichts Schlimmeres, glaub' mir das, denn ich sprech' aus eigener Erfahrung", lautet die traurige Bilanz des 'Voice of Germany'-Stars.

Aber es gibt auch etwas Positives – wenn man es denn so nennen kann. Laut 'Mannheim 24' erzählte der so oft Betrogene bei 'Voice of Germany': "Bei mir ist es so: Ich kann immer am besten Musik machen, singen, schreiben, wenn's mir nicht gut geht." Bill Kaulitz schoss dann hinterher: "Darum freut sich Tom immer, wenn mein Herz gebrochen ist."

