„Totaler Abturner“: Womit ein Mann bei Bill Kaulitz sofort abblitzt

DE Deutsche Promis - Bill Kaulitz (34) ist schon seit geraumer Zeit offiziell Single. Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Tom, der sein Liebesglück mit Heidi Klum (50) gefunden hat, hat es bei dem Tokio-Hotel-Star bislang noch nicht für die große Liebe gereicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass er jetzt verzweifelt seine Ansprüche herunterschraubt.

Angst vor dem Promi-Trubel

Eine Beziehung mit ihm wäre aber auch nicht leicht, gab der Star am Rande eines Promotion-Events in Berlin gegenüber RTL zu. "Um mit mir zusammen zu sein, braucht es schon Eier, weil ich komme ja nicht mit so leichtem Gepäck, sag’ ich mal. Und jemand an meiner Seite, der das alles mitmacht, alles was dazugehört, das Drumherum, das war das, was mir immer im Weg stand“, weiß Bill um die Schwierigkeiten, die eine Beziehung mit ihm für Normalsterbliche mit sich bringt. Leute hätten schon zu ihm gesagt: "Ich mag dich, aber ich kann das einfach nicht, das Öffentliche, dieser ganze Trubel…das ist die größte Challenge." Gewisse Standards möchte Bill derweil auch aufrechterhalten, und eine Sache geht bei ihm gar nicht.

Bill Kaulitz sucht einen großzügigen Mann mit Manieren

"Geiz…Ich finde nichts schlimmer als geizig zu sein. Das ist ein totaler Abturner", berichtete Bill Kaulitz weiter. Auch wer sich nicht benehmen kann, hat wenig Chancen bei ihm: "Wenn jemand unhöflich ist, keine Manieren hat. Mir sind Manieren wichtig." Jetzt soll sein Bruder dabei behilflich sein, seinen Traummann zu finden: Tom will ein Liebes-Casting veranstalten, und Bill als "Riesen-Herzblatt-Fan" kann es kaum abwarten.

Natürlich gibt es immer die Gefahr, dass jemand nur auf seinen Ruhm aus ist, wie Bill erst vor Kurzem im gemeinsamen Podcast 'Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood' betonte. Und eines geht gar nicht: "Betrügen finde ich das Allerschlimmste, ich wurde selber in fast all meinen Beziehungen betrogen – es gibt nichts Schlimmeres, glaub' mir das, denn ich sprech' aus eigener Erfahrung", seufzte Bill Kaulitz.

Bild: Faye's Vision/Cover Images