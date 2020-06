Allgemein | STAR NEWS

Wegen Covid-19: Liam Gallagher verschiebt Hochzeit

DE Showbiz - Die Corona-Pandemie macht auch vor Promis nicht halt: Wie alle anderen auch, müssen auch sie ihre Pläne stornieren, ändern oder vorerst auf Eis legen. Selbst wenn sie so wild entschlossen sind wie Liam Gallagher (47).

Hochzeit sollte trotz Lockdown stattfinden

Der einstige Sänger der Britpop-Ikonen Oasis ('Wonderwall'), der heutzutage solo unterwegs ist, hatte sich noch im März zuversichtlich gegeben: 2020 sollte das Jahr werden, in dem er seine Verlobte Debbie Gwyther heiratet. Als ein Follower auf Twitter ihn vor Beginn des Lockdowns in Großbritannien im März fragte, wie sich Covid-19 denn auf seine Hochzeitspläne auswirke, war Liam noch davon überzeugt, dass sich das schon zurechtlaufen würde. "So leicht kommt sie mir nicht davon", scherzte er.

Liam Gallagher will nicht mit Maske heiraten

Die Zuversicht ist mittlerweile der Realität gewichen. In einem Interview auf BBC Radio 2 gestand Liam am Donnerstag (11. Juni) gegenüber der Moderatorin Zoe Ball: "Das haben wir jetzt aufs nächste Jahr verschoben. Ich glaube, wir hätten Masken und solch Zeugs tragen müssen, und ich werde nicht mit einer Maske heiraten." Auch mit seinem im Oktober geplanten Konzert für Angestellte des britischen Gesundheitsdienstes NHS ist der Musiker mittlerweile vorsichtig geworden. "Drück die Daumen, ich hoffe, es kann im Oktober über die Bühne gehen. Aber wir müssen sehen. Es ändert sich ja jede Woche." Wie viele andere weiß auch Liam Gallagher: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.