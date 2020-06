Allgemein | STAR NEWS

Liam Gallagher: Wer will seinen MTV Award?

DE Showbiz - In den vergangenen Monaten haben viele Stars großzügig in die eigene Tasche gegriffen, um sicherzustellen, dass die Not Bedürftiger während der Corona-Pandemie gelindert wird. Jetzt will auch Liam Gallagher (47) seinen Teil tun.

Geld für Bedürftige in Manchester

Der ehemalige Sänger der Britpop-Kultband Oasis ('Don't Look Back In Anger') will seinen MTV Europe Music Award versteigern, der der Band 1996 für ihren Superhit 'Wonderwall' verliehen wurde. Der Ohrwurm gewann damals den Preis als 'Bester Song', doch der Musiker, der nach dem Auseinanderbrechen der Gruppe jetzt solo unterwegs ist, will sich von dem Preis für einen guten Zweck trennen. Der Erlös soll der Hilfsorganisation Eat Well MCR in Liams Heimatstadt Manchester zugute kommen.

Liam Gallaghers Spende ist begehrt

Die Organisation ist erst in diesem Jahr gegründet worden und hat es sich zunächst zur Aufgabe gemacht, Bedürftige während der Corona-Pandemie in der nordenglischen Metropole mit Essen zu versorgen — darunter Obdachlose, Menschen in Geldnot und Frauen, die ihre gewalttätigen Partner verlassen haben. Die Versteigerung begann am Donnerstag (4. Juni) und soll bis Samstagabend laufen. Liam Gallagher ist nicht der einzige Rockstar aus Manchester, der sich großzügig zeigt.

So können Fans unter anderem eine Kneipentour mit dem Elbow-Sänger Guy Garvey ersteigern und eine Gitarre der Indie-Band Doves. Wer sich den MTV Music Award ins Regal stellen will, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Am Freitagmorgen stand das Höchstgebot für Liam Gallaghers Preis bereits bei umgerechnet 45.000 Euro.