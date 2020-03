Allgemein | STAR NEWS

Corona-Angst bei Liam Gallagher: Der Oasis-Star gehört zur Risikogruppe

DE Showbiz - Die Welt steht still, denn das Coronavirus drängt uns eine Zwangspause auf. Auch Liam Gallagher (47) hat sich zuhause verschanzt. Der ehemalige Oasis-Sänger, der heute zunehmend als Solokünstler ('Once') erfolgreich ist, war einer der ersten, die sich in selbst auferlegte Quarantäne begaben.

Lieber zuhause bleiben

Auf Twitter verriet er, dass er sich auch aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen habe. Als ein Fan nachfragte, wie er mit der Coronavirus-Krise umgehe, antwortete Liam: "Ich habe die Hashimoto-Krankheit, also ist es nicht gut für mich, wenn ich draußen unterwegs bin." Bei Hashimoto-Thyreoiditis handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse chronisch entzündet ist. Gerade immungeschwächte Menschen sind besonders gefährdet, sollten sie sich mit dem Coronavirus infizieren, denn sie entwickeln schnell Komplikationen, die tödlich enden können.

Wird Liam Gallaghers Hochzeit ausfallen?

Seinen Sinn für Humor hatte Liam Gallagher indes nicht verloren. Er spielte auf die bereits mehr als zehn Jahre andauernde Fehde mit seinem Bruder Noel (52) an und scherzte, dass die beiden sich seit zehn Jahren voneinander isolierten. "Ein paar Monate mehr tun da nicht weh", so Liam. Eigentlich sollte es ein großes Jahr für den Sänger werden, der geplant hatte, seine langjährige Freundin Debbie Gwyther zu heiraten. Geplant ist, dass die beiden in Italien vor den Altar treten. Das haben sie wohl auch immer noch vor. "So leicht kommt sie mir nicht davon", scherzte Liam.