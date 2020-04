Allgemein | STAR NEWS

Coronavirus-Spendenaktion: Liam Gallagher verlost legendären Parka

DE Showbiz - Liam Gallagher, Lewis Capaldi und die Musiker der Artic Monkeys gehören zu den britischen Rockstars, die Erinnerungsstücke aus ihrem Musikerleben verlosen, um Spenden für den britischen National Health Service (NHS) zu sammeln. Liam Gallagher und die Artic Monkeys stellen Souvenirs aus ihrer Karriere zur Verfügung, die Fans mit dem Erwerb eines Loses gewinnen können: Ein Los kostet umgerechnet 5,52 Euro, der Erlös kommt dem NHS in Form von Pflegepaketen und anderen Hilfsmitteln für Ärzte, Schwestern und medizinischem Personal zugute.

Liam Gallagher verlost Turnschuhe, einen Parka und ein Tamburin

Fans des früheren Oasis-Frontmannes können ein Paar signierter Turnschuhe gewinnen, ein Tamburin, einen signierten Parka sowie Eintrittskarten für zukünftige Konzerte. Die Arctic Monkeys verlosen die Berghaus-Jacke von Frontmann Alex Turner, die dieser bei dem Musikfestival 'T in the Park' in Schottland im Jahre 2007 getragen hatte. Auch die Chemical Brothers sind mit von der Partie und verlosen verschiedene Gegenstände aus ihrem privaten Besitz, darunter zwei gerahmte, goldene Platten. Snow Patrol und Primal Scream verlosen signierten Fender-Gitarren.

Zahlreiche Musiker sind mit von der Partie

Die Fans der Band Simple Minds können ein Treffen mit den Musikern bei ihrer nächsten Tour gewinnen, ebenso wie die Anhänger der schottischen Gruppe Texas. Lewis Capaldi, Simply Red und You Me At Six stellen ebenfalls signierte Stücke zur Verlosung zur Verfügung und New Order bietet Konzert- und Aftershow-Tickets für die nächste Tour an.

Alle Fans über 18, die in Großbritannien leben, können an der 'NHS Fest'-Verlosung, die in Zusammenarbeit mit Live Nation und MTV organisiert wird, bis Freitag (18. April) 18 Uhr teilnehmen, die Gewinner werden nächste Woche Dienstag (21. April) verkündet.