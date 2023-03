Allgemein | STAR NEWS

„Was machst du da bloß!“ Welcher Kollege sich über Jennifer Anistons Männergeschmack lustig macht

DE Showbiz - Sie war mit zwei der coolsten Typen in Hollywood verheiratet, doch langfristig will es mit dem Liebesglück für Jennifer Aniston (54) einfach nicht klappen. Ihre Ehen mit Brad Pitt (59) und Justin Theroux (51) wurden nach fünf bzw. zwei Jahren geschieden, und so wirklich ins Schwarze hat sie seitdem nicht getroffen.

Adam Sandler ist fassungslos

Jetzt erzählte die 'Friends'-Legende ihrem Gastgeber Jimmy Fallon in dessen 'Tonight Show', dass einer ihrer Kollegen genau wisse, warum sie so viel Pech in der Liebe habe. Jen ist gut mit Adam Sandler (56) befreundet, und ihr neuestes gemeinsames Projekt 'Murder Mystery 2' läuft in der kommenden Woche an. Die beiden haben also viel Zeit miteinander verbracht, und Adam ist ihren Beziehungsproblemen auf den Grund gegangen. Sie date einfach die falschen Männer. "Ich höre immer mal wieder von ihm 'Was machst du da bloß?', für gewöhnlich in Bezug auf wen ich gerade date." Jennifer machte seine Stimme nach, schimpfte: "'Was stimmt denn nicht mit dir?'"

Wie Jennifer Aniston sich revanchiert

Jennifer Aniston berichtete weiter, dass Adam Sandler sich immer um alle Menschen um sich herum kümmere, und darum passe sie ganz besonders gut auf ihn auf. "Er kümmert sich nicht um sich selbst, und es tut mir leid, wenn ich es live im TV sagen muss, Adam, aber du musst es wissen. Ich habe ein Arsenal von Kräutern in meinem Trainer und mache ihm Smoothies und verabreiche ihm all diese chinesischen Kräuter, wenn er erschöpft ist. Ich bin wie eine mobile Apotheke." Wer wissen will, wie die Chemie zwischen den beiden sich im Film niederschlägt, sollte sich 'Murder Mystery 2' mit Adam Sandler und Jennifer Aniston anschauen — ab dem 31. März auf Netflix.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images