Kaputt von zu viel Training: Jennifer Aniston über die gesundheitlichen Folgen

DE Showbiz - Jennifer Aniston (54) war so versessen auf knüppelharte Workouts, dass ihr Körper schließlich streikte. Im ‘InStyle’-Interview berichtete sie von regelmäßigen High-Impact-Workouts, bei denen beide Füße gleichzeitig vom Boden abheben – und von ihrer Einsicht, dass man auch zu viel trainieren kann.

Workout ohne Rücksicht auf die Gesundheit

“Wenn deine Überzeugung lautet ‘Ich brauche 45 Minuten Cardio, sonst ist es kein anständiges Workout’, dann ist das hart“, erklärte sie. “Ich glaubte das so lange. Ich war ausgebrannt und habe meinen Körper kaputtgemacht.“ Um Jennifer zu zeigen, was sie sich selbst angetan hatte, gab ihre Therapeutin ihr einen Ball mit Barbie-Motiven, der “in Kinesio-Tape gehüllt war, um jede Verletzung zu zeigen, die ich in den letzten 15 Jahren hatte“. Inzwischen trainiert der ‘Friends’-Star zuhause, und zwar weniger intensiv. Ihr Workout entwickelte sie mit Pvolve, einer Fitnessmarke, für die sie wirbt.

Jennifer Aniston war süchtig nach Sport

In einem Interview, welches Jennifer Aniston dem ‘Cosmopolitan’ gab, erinnerte sie sich daran, wie ihr Weg zu mehr Fitness und Gesundheit ablief. “Ich hatte mal einen Agenten, der mir sagte, ich sei ein wenig pummelig. Rundlich – na, auf jeden Fall achtete ich mehr darauf, zum Beispiel keine Eiersalat-Sandwiches zu essen, oder Thunfisch-Sandwiches und Pommes mit Sauce, all die Dinge, die ich als Teenager ständig aß“, erklärte sie. “Und dann wurde ich regelrecht süchtig nach Sport und achtsamem Essen und gesundem Essen, was sich jedes Jahr ändert. Es entwickelt sich immer weiter, was gut für uns ist, was nicht gut ist für uns. Und dann denkst du: Okay, naja, das ist nicht gut für mich? Was ist denn gut für mich? Man versucht, auf dem Laufenden zu bleiben.“ Während Jennifer Aniston beim Sport das gesunde Mittelmaß für sich entdeckt hat, bleibt sie bei den Mahlzeiten auf der Suche nach dem optimalen Plan.

