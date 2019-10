Allgemein | STAR NEWS

Was läuft zwischen Pete Davidson und Kaia Gerber?

DE Showbiz - Pete Davidson (25) macht mit seinem Liebesleben immer wieder Schlagzeilen, der Comedian scheint eine Promi-Dame nach der anderen zu daten.

Pete Davidson mag berühmte Damen

Nach einer kurzen Verlobung mit Ariana Grande (26) und einer Romanze mit Schauspielerin Kate Beckinsale (46) war er mit Darstellerin Margaret Qualley (25) liiert. Anfang des Monats trennten sich die beiden und nun scheint es, dass Pete Interesse an Kaia Gerber (18) gefunden hat.

Alles deutet auf eine Romanze hin

Die Tochter von Topmodel Cindy Crawford (53), die in die Fußspuren ihrer berühmten Mutter getreten ist, und der Schauspieler wurden am Mittwoch (23. Oktober) bei einem romantischen Dinner im New Yorker Imbiss Sadelle’s gesichtet. Dort schienen sich die beiden bestens zu verstehen, sie lachten viel miteinander und hatten jede Menge Gesprächsstoff. Der Star wurde außerdem dabei beobachtet, wie er Kaias Wohnung in Manhattan verließ.

Bisher haben sich allerdings weder Pete Davidson noch Kaia Gerber zu der vermeintlichen Romanze geäußert.

© Cover Media