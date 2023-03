Allgemein | STAR NEWS

Verkehrs-Rüpel Pete Davidson: Sein Mercedes schlitterte in einen Garten

DE Showbiz - Pete Davidson (29) liebt seine schnellen Autos, aber so ganz reif für einen Einsatz in der Formel 1 ist der Schauspieler und Comedian dann wohl doch noch nicht.

Kontakt mit dem Feuerhydranten

Laut 'TMZ' heizte der Star mit seiner Freundin Chase Sui Wonders (26) durch Beverly Hills und verlor dabei in einer Kurve die Kontrolle über seinen Mercedes. Der krachte dann gegen einen Feuerhydranten und schlitterte in einen Vorgarten. Fotos von dem Unfall zeigten tiefe Reifenspuren im Rasen, geknickte Büsche sowie eine etwas angeschlagene Hauswand. Der Mercedes sah auch nicht mehr so taufrisch aus, die Windschutzscheibe war beschädigt und die Vorderseite war demoliert. Beide Air-Bags waren aufgegangen, was offenbar schlimmeres verhindert hatte. Die Polizei berichtete, dass zum Glück niemand verletzt worden sei.

Pete Davidson war nüchtern

Jetzt weiß man nicht, was Pete Davidson dazu brachte, mit erhöhter Geschwindigkeit durch Los Angeles zu rasen. Aber zum Glück für ihn spielten Alkohol oder Drogen keine Rolle – das gab die Polizei bereits bekannt. Das Strafmaß verringert sich dadurch gewaltig, verhaftet wurde der Hollywoodstar sowieso nicht, als klar wurde, dass er nüchtern unterwegs war. So könnte es wohl nur eine Geldstrafe wegen rücksichtslosen Fahrens geben. Und natürlich der Kummer über seinen demolierten Mercedes.

Der Amerikaner ist bekennender Mercedes-Fan und besitzt gleich mehrere Luxus-Karossen der Marke. Das hat aber laut 'Motor Biscuit' eher einen sentimentalen Hintergrund. "Seit ich fünf Jahre alt bin, hat mir mein Opa erzählt, dass er gerne die S-Klasse fahren möchte." Als dann sein Enkel erfolgreich wurde und das nötige Kleingeld für ein Auto hatte, war klar, dass es nur ein Gefährt sein konnte. Und Pete Davidson ist der Marke treu geblieben, auch wenn er sie manchmal nicht sehr pfleglich behandelt.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images