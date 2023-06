Allgemein | STAR NEWS

Pete Davidson: In die Klinik für eine “mentale Auszeit“

DE Showbiz - Pete Davidson (29) hat sich in eine Klinik in Pennsylvania begeben, um seine mentalen Probleme behandeln zu lassen. Wie ‘Page Six’ berichtete, leidet der frühere ‘Saturday Night Live’-Star neben seiner Borderline-Persönlichkeitsstörung auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Regelmäßige Auszeiten helfen

“Pete begibt sich regelmäßig in eine Klinik, zur Nachsorge und um eine mentale Auszeit zu nehmen, darum ist es jetzt so“, erfuhr ‘Page Six’ von einem angeblichen Freund des Stars. Weiter war zu hören: “Jeder, der Pete kennt, weiß, dass er immer handeln und sich helfen lassen wird, wenn er merkt, dass er es braucht. Er ist von vielen Menschen umgeben, die ihn lieben und unterstützen und die stolz auf ihn sind.“ In dieser “wohlverdienten Pause“ wolle Pete sich ganz auf sich selbst konzentrieren und lernen, besser mit den Symptomen seiner Belastungsstörung umzugehen.

Pete Davidson ist bald wieder da

Eine andere Quelle wusste zu berichten, dass Pete Davidson die Einrichtung schon “ziemlich bald“ wieder verlassen werde. Der Ex von Kim Kardashian ging stets offen mit seinen psychischen Problemen um. 2017 machte er seine Borderline-Persönlichkeitsstörung öffentlich, die diagnostiziert wurde, nachdem er jahrelang von Depressionen und Angststörungen geplagt wurde. Auch in dem Jahr und dann wieder 2019 begab er sich in eine Klinik. 2018 berichtete Pete in einem ‘Variety’-Interview, dass er seinen Vater verlor, als der als Feuerwehrmann bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 im Einsatz war. Seit er neun Jahre alt ist, sei er immer wieder in psychiatrischen Kliniken gewesen. Dieses Mal wurde sein Klinikaufenthalt bekannt, nachdem er wegen rücksichtslosen Fahrens angezeigt wurde. Pete Davidson hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, war erst gegen einen Feuerhydranten gefahren und dann gegen ein benachbartes Haus.

