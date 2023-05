Allgemein | STAR NEWS

Pete Davidson: Der Comedian trauert um seinen Hund

DE Showbiz - Schauspieler Pete Davidson (29) muss ganz tapfer sein, denn sein kleiner Hund lebt nicht mehr. Die Pudelmischung, die seiner Familie in der Pandemie das Leben erträglich machte, wurde nur zwei Jahre alt.

Große Lebensstütze

Über einen Freund ließ der Amerikaner, der selbst keine Social-Media-Accounts hat, die traurige Nachricht ausrichten. "Gestern haben wir ein wichtiges Mitglied der Familie Davidson verloren. Henry war nur 2 Jahre alt, aber leider wurde er sehr schnell sehr krank."

Pete teilte den Vierbeiner mit seiner Mutter Amy Davidson und seiner Schwester Casey Davidson. Sie hatten, wie so viele in der Pandemie, sich den Wunsch nach einem Hund erfüllt. "Meine Mutter, meine Schwester und ich haben Henry zu Beginn der Pandemie bekommen und er hat uns das Leben gerettet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne ihn überhaupt noch leben würde", beschrieb der Star, wie viel Lebensfreude das kleine Wollknäuel gebracht hat.

Pete Davidson hatte den "glücklichsten Hund"

Pete Davidson erinnerte an das Temperament seines Fellfamilienmitglieds, der leicht inkontinent war. "Er war der glücklichste und süßeste Hund aller Zeiten. Er war immer ganz aufgeregt, wenn er mich sah, und hat überall hingepinkelt." Außerdem habe er seinen Besitzer auch immer erkannt, wenn er im Fernsehen auftauchte, wie in der Show 'Saturday Night Live' (SNL). "Als ich bei SNL arbeitete, schickte mir meine Mutter Videos von ihm, wie er zusah, lächelte und Geräusche machte, wenn ich auf dem Bildschirm erschien", schrieb der Darsteller stolz. "Ich schaue mir eigentlich nie etwas von mir mit jemandem an, weil ich viel zu viel Angst habe, aber mit Henry hat es mir nichts ausgemacht", erzählte er, wie sehr der Hund ihm Lebensstütze war. Pete Davison schloss mit dem Satz: "Wir lieben dich, Henry. Danke, dass du unser Leben erfüllter gemacht und mich daran erinnert hast, was wirklich zählt."

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images