Allgemein | STAR NEWS

Vorsichtige Sharon Stone: Mit Fieber kommt hier niemand rein!

DE Showbiz - Sharon Stone feierte am 8. März ihren 62. Geburtstag. Etwas mehr als eine Woche später – am 19. März – wurde in Los Angeles, wo die Schauspielerin wohnt, die Ausgangssperre aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie verhängt. Sharon wollte sichergehen, dass alle auf ihrer Party gesund sind.

Sharon Stone wollte kein Risiko eingehen

Deshalb ließ die Darstellerin nur jene Gäste in ihr Haus, die keine erhöhte Temperatur hatten. In der YouTube-Show 'No Filter with Naomi' erinnerte sich der 'Basic Instinct'-Star: "Ich hatte dafür gesorgt, dass sowohl ein Arzt als auch eine Krankenschwester vor allen anderen zum Haus kamen und alle Angestellten überprüften, die für das Catering verantwortlich waren. Das gleiche galt auch für die Kellner, um sicherzustellen, dass sie kein Fieber hatten oder krank waren und das Essen okay war. Dann hat die Krankenschwester den Gästen an der Tür die Temperatur gemessen. Das war am 8. März. Ich war der Meinung, wir sollten alle extrem vorsichtig sein."

Eine Epidemie im Kommen

Damals dachten einige Gäste noch, ihre Gastgeberin sei etwas extrem. Doch nur wenige Tage später sollten sie eines besseren belehrt werden. Schließlich besagt ein altes Sprichwort nicht umsonst: "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste". Sharon Stone sei bereits besorgt gewesen, als sie im Februar auf Elton Johns Oscar-Party erschienen war: "Als das ankam, hatte ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, was da passierte. Als ich den Autor John Dempsey auf Eltons Oscar-Party getroffen habe, habe ich ihn nur angesehen und er sagte: 'Vierzig Prozent unseres Geschäfts bricht ein, und ich verliere Freunde aus China.' Ich habe ihn angesehen und gesagt: 'Oh Gott, das wird eine globale Epidemie.'" Sharon Stone rief ihren Anwalt an, sobald sie zuhause war, und bat ihn, alle ihre anstehenden, weltweiten Auftritte abzusagen.