Es brach ihr buchstäblich das Herz: ‚Basic Instinct‘ kostete Sharon Stone das Sorgerecht für ihren Sohn

DE Showbiz - Wer an den Film 'Basic Instinct' aus dem Jahr 1992 denkt, denkt vor allem an eine Szene, mit der Sharon Stone (64) Filmgeschichte schrieb. Darin wird die des Mordes verdächtigte Krimi-Autorin Catherine Tramell von der Polizei verhört, lächelt lasziv und betont uninteressiert und schlägt ihre nackten Beine übereinander. Darüber, ob sie unter ihrem knappen weißen Minikleid Unterwäsche trug, wurde anschließend heißer diskutiert als darüber, wer jetzt wirklich der Serienkiller im Film ist.

“Weißt du, dass deine Mutter Sexfilme dreht?”

Diese Szene hängt der Schauspielerin noch heute nach. Wie sehr, darüber sprach der Star jetzt erstmals im iHeartPodcast ‘Table for Two’ mit Gastgeber Bruce Bozzi. Es sei der Film gewesen, der sie das Sorgerecht für ihren Sohn Roan gekostet hat, glaubt Sharon. Am Ende eines langen Scheidungskrieges mit ihrem Ex Phil Bronstein gab ihre Mitwirkung bei ‘Basic Instinct’ den Ausschlag, dass ihrem Mann das Sorgerecht zugesprochen wurde. Die Darstellerin bekam lediglich Besuchsrechte. “Ich habe das Sorgerecht für mein Kind verloren, als der Richter mein Kind — meinen kleinen, kleinen Jungen — fragte: ‘Weißt du, dass deine Mutter Sexfilme dreht?’”

Sharon Stones Herz war gebrochen

“Das war der Missbrauch durch das System”, so Sharon Stone weiter. “Die Art der Filme die ich machte, ließen angeblich Rückschlüsse darauf zurück, was für eine Mutter ich war.” Mittlerweile hat Sharon drei adoptierte Kinder und sieht einen Wandel in der Gesellschaft. “Leute laufen heutzutage komplett ohne Klamotten im normalen TV herum, und von mir hat man vielleicht ein Sechzehntel einer Sekunde Nacktheit gesehen — und ich habe das Sorgerecht für mein Kind verloren."

Das Erlebte hatte weitreichende Konsequenzen, nicht nur seelisch. "Ich landete schließlich in der Mayo Clinic, hatte (Herzrasen)", so Sharon Stone, der der Kampf um ihren Sohn buchstäblich das Herz gebrochen hatte.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com