Sharon Stone: Frauen, holt euch eine zweite Diagnose!

DE Showbiz - Beharren lohnt sich: Sharon Stone (64) ließ sich von ihren Ärzt*innen nicht abwimmeln und bei einer weiteren Untersuchung wurde ein großer Myom-Tumor entdeckt.

Zweite Meinung ist wichtig

Die Amerikanerin verriet am Dienstag (1. November) auf ihren Instagram Stories, dass sie eine falsche Diagnose erhalten hatte und sich zunächst nur einer Schmerzbehandlung unterzogen hatte. Doch ihr Gefühl sagte ihr, dass etwas nicht stimmte, und sie behielt recht: Weitere Untersuchungen ergaben, dass sie Myom-Tumor hatte.

"Ich hatte gerade eine weitere Fehldiagnose und eine falsche Behandlung. Diesmal eine doppelte Epidural-Anästhesie. Die Schmerzen wurden schlimmer und ich holte eine ZWEITE MEINUNG ein: Ich habe einen großen Myom-Tumor, der entfernt werden muss", teilte sie ihren Followern mit. Der Hollywoodstar rief Frauen dazu auf, eine zweite Meinung einzuholen, wenn sie sich bei ihrer ersten Diagnose unsicher sind. "Vor allem Frauen: Lasst euch nicht abwimmeln ... HOLT EINE ZWEITE MEINUNG EIN... Es kann euer Leben retten."

Sharon Stone muss jetzt pausieren

Sharon Stone muss sich nun nach der Operation sich erstmal erholen. "Ich werde für 4-6 Wochen ausfallen, um mich vollständig zu erholen. Vielen Dank für eure Fürsorge. Es ist alles gut“, versicherte sie ihren Fans. Die Darstellerin verriet nicht, was ursprünglich bei ihr diagnostiziert wurde, bevor sie ihre zweite Meinung einholte. Laut Netdoktor.de sind “Myome gutartige Tumore in der Gebärmutter. Sie sind an sich nicht gefährlich, verursachen aber in einigen Fällen unangenehme Beschwerden und ernste Komplikationen."

Die dreifache Mutter hat im Laufe der Jahre mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Im Jahr 2001 hatte sie einen Schlaganfall und eine Hirnblutung erlitten. In ihren Memoiren 'The Beauty of Living Twice' (Die Schönheit des Doppellebens) verriet sie, dass ihr im selben Jahr auch zwei gutartige Tumore entfernt wurden, die sie als "gigantisch, größer als meine Brust allein" beschrieb. So etwas will man nun wirklich nicht haben - Gute Besserung, Sharon Stone!

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com