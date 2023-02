Allgemein | STAR NEWS

Weinende Sharon Stone: Die Schauspielerin trauert um ihren Bruder

DE Showbiz - Sharon Stone (64) erzählte am Montag (13. Februar) auf Instagram von ihren Bruder Patrick (†57), der überraschend an einem Herzinfarkt gestorben sei. Zuvor hatte ihre Schwägerin Tasha gegenüber 'TMZ' den Tod ihres Mannes bestätigt.

Emotionales Video

Die Darstellerin brach in Tränen aus, als sie im Video ihrem kleinen Bruder gedachte. "Hallo zusammen, mit dieser Nachricht möchte ich bestätigen, dass wir meinen Bruder Patrick Joseph Stone gestern durch einen Herzinfarkt verloren haben." Die Familie hatte schon viel Leid mitgemacht, denn Patricks Sohn war an Organversagen gestorben. "Ja, er ist der Mann, der der Vater von River war, den wir letztes Jahr im Alter von 11 Monaten verloren haben", bestätigte seine Schwester. "Er hinterlässt seine Frau Tasha, seinen Sohn Hunter und seine Tochter Kaylee. Wie jede Familie danken wir euch für Eure Liebe und Unterstützung in dieser Zeit der unermesslichen Trauer, und wir wissen Euer Beileid zu schätzen".

Tragödien um Sharon Stones Familie

Sharon Stone berichtete, dass ihre Familie in den letzten Jahren "enormen Verluste" habe hinnehmen müssen. Ihre "adoptierte Großmutter" Eileen Mitzmann und ihre Patentante starben beide im Jahr 2020 an dem Coronavirus. Die weinende Amerikanerin beendete den Clip mit der Bitte an ihre Freund*innen und Follower, "freundlich zu sein". "Wir verstehen sehr gut, dass wir hier auf der Erde einen Verlust erlitten haben, und ich danke euch sehr für die Liebe und Unterstützung, die ihr uns entgegenbringt", bedankte sich Sharon Stone, die gleich Beileidsbekundungen von prominenten Kolleg*innen wie Jeremy Renner, John Travolta, Milla Jovovich, Hilary Swank, Andie MacDowell und Michelle Pfeiffer bekam.

Bild: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA