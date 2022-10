Allgemein | STAR NEWS

Vor der Show ein Nickerchen: Wie Florian Silbereisen sich auf seine Auftritte vorbereitet

DE Deutsche Promis - Backstage, so denken die manchen, herrscht bei großen Shows stets das absolute Chaos. Doch bei Florian Silbereisen (41) gibt es davon keine Spur. Vor dem 'Großen Schlagerjubiläum' war der Moderator und Sänger sogar entspannt genug für ein kleines Schläfchen.

Mit Powernap in die Powershow

Flori moderierte am Sonnabend die ARD-Show, die seine 100. Sendung feierte. Die Schlagersause war ein voller Erfolg, 4,75 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von fast 20 Prozent zeigte, dass die Zuschauer*innen des Schlagers noch lange nicht überdrüssig sind. Großes Zugpferd der Show war natürlich Florians Ex Helene Fischer (38), die mehrere Songs zum Besten gab, darunter auch ein Duett mit dem Jubilar. "Dein großes Jubiläum", so Helene in der Sendung. "Natürlich habe ich Ja gesagt." Von Lampenfieber vor der Show bei ihm indes keine Spur: Anderthalb Stunden vor der großen Show war der Moderator mega-entspannt — so entspannt, dass er noch mal einen Powernap hielt.

Florian Silbereisen hat ein Ritual

Das gehört bei ihm zur Vorbereitung, erklärte Florian Silbereisen gegenüber 'Bild.' Tatsächlich würde er vor jeder Show gegen 18.30 noch einmal die Augen schließen. Ich döse dann etwas, manchmal schlafe ich aber auch richtig ein. Dabei darf eine Schlafmaske nicht fehlen, da es ja meistens noch hell ist. Dieser Kurzschlaf gibt mir einen Energieschub und ich fühle mich danach noch fitter." So gestärkt geht es dann anschließend direkt in die Maske für den 'Traumschiff'-Kapitän. Beim Essen hält er sich zurück, Kartoffeln und Bananen sollen Energie liefern. "Außerdem trinke ich einen Energy-Drink", verriet Florian Silbereisen seine Backstage-Strategie.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images