Allgemein | STAR NEWS

Er kann es kaum erwarten: Florian Silbereisen kehrt auf die Bühne zurück

DE Deutsche Promis - Fans von Florian Silbereisen (41) können sich schon mal auf einen heißen Sommer gefasst machen. Denn Mitte Juni beendet das Multitalent seine Dreharbeiten an Bord des 'Traumschiffs' — und dann soll es endlich wieder auf die Showbühne gehen.

"Das wird gigantisch"

"Zusätzlich zum 'Schlagerbooom' in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion. Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten", freute sich der Sänger, Schauspieler und Moderator gegenüber 'Bild'. Bei solchen Dimensionen kommen selbst alte Hasen wie er ins Schwärmen. "Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten." Noch besser: Neben dem Livepublikum werden auch Fernsehzuschauer*innen dabei sein, die Show wird in der ARD gezeigt. Florian ist dabei nicht allein, ihm zur Seite stehen Schlagergrößen wie DJ Ötzi, Howard Carpendale und Andreas Gabalier — ein Mega-Lineup für jeden Schlager-Fan.

Florian Silbereisen kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Florian Silbereisen fährt seit 2019 noch mehrgleisiger als schon zuvor. Vor vier Jahren heuerte er auf dem 'Traumschiff' an. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf seinen Terminplan, und so freuen sich alle ganz besonders, wenn der Schlagerstar immer mal wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Daran, dass der Musiker wieder einmal auf vielen Hochzeiten tanzt, hat man sich mittlerweile gewöhnt, und er scheint auch das perfekte Rezept zu haben, um mit dem Stress fertigzuwerden: Vor jeder Show gibt es ein Nickerchen, wie er 'Bild' vor einigen Monaten gestand: "Ich döse dann etwas, manchmal schlafe ich aber auch richtig ein. Dabei darf eine Schlafmaske nicht fehlen, da es ja meistens noch hell ist. Dieser Kurzschlaf gibt mir einen Energieschub und ich fühle mich danach noch fitter." Kein Wunder, dass Florian Silbereisen immer wieder seine Fans begeistert.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images