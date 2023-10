Allgemein | STAR NEWS

Der Sender setzt den Rotstift an: Aus für Florian Silbereisens Schlager-Shows beim MDR?

DE Deutsche Promis - Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist Sparen angesagt. Vor dem Rotstift sind auch große Namen nicht sicher — das musste jetzt ein ganz prominenter TV-Liebling am eigenen Leib erfahren. Wie die 'Mitteldeutsche Zeitung' am Donnerstag (4. Oktober) meldete, will man im kommenden Jahr beim MDR auf die Schlager-Shows mit Florian Silbereisen (42) verzichten.

“Ein ganz normaler Prozess”

Davon sollen allerdings nur die Sendungen betroffen sein, die für den Sender selbst produziert werden: Der Sänger und Moderator präsentiert u.a. ‘Schlager des Sommers' und 'Schlager des Jahres' seit 2016. Shows, die auch im Ersten laufen, sind vorerst wohl nicht in Gefahr. Das Medienportal 'dwdl.de’ fragte beim MDR nach Einzelheiten, dort wollte man die Entscheidung aber zunächst weder bestätigen noch dementieren. "Es ist ein ganz normaler Prozess in einem Medienunternehmen, dass Angebote wegfallen und neue hinzukommen", wird dort ein Sendersprecher zitiert. Später hieß es allerdings, dass man sich jetzt mit Florian Silbereisen "in Gesprächen" befände.

Es betrifft nicht nur Florian Silbereisen

Florian Silbereisen ist nicht der einzige große Name, der beim MDR auf der Kippe steht. Auch Produktionen mit Ross Antony (49) sollen wohl in Gefahr sein, denn insgesamt will man in Leipzig rund 13 Millionen Euro einsparen. Dass Florian Silbereisen langweilig wird, ist indes nicht zu befürchten, denn neben seinen Schlager-Formaten im Ersten schippert auch das 'Traumschiff' weiterhin mit dem Multitalent auf der Brücke durchs ZDF-Programm. Gerüchte, dass er dort abmustern würde, dementierte der Sender: "Florian Silbereisen wird bei den neuen 'Traumschiff'-Folgen 2023/2024 als Kapitän Max Parger zu sehen sein." Die Münchner 'Abendzeitung' berichtete zudem, dass Florian Silbereisen auch im kommenden Jahr eingeplant ist und somit mindestens bis zum Winter 2024/25 auf dem 'Traumschiff' unterwegs ist.

Bild: Sebastian Willnow/picture-alliance/Cover Images