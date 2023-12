Allgemein | STAR NEWS

Florian Silbereisen: Dieses Mal wird es heiß für den ‚Traumschiff‘-Kapitän

DE Deutsche Promis - Florian Silbereisen (42) hat bekanntlich eine große weibliche Fangemeinde und die dürfte sich auf die 100. 'Traumschiff'-Folge, die am 1. Januar gezeigt wird, freuen. Denn der Sänger ('Du schaffst das schon') wird hier als Kapitän Max Parger ein Techtelmechtel anfangen.

Kapitän Parger knutscht an Bord

In einer Szene wird er laut 'Bunte' nur mit einem Handtuch bekleidet sein, als seine Liebste, die von Wanda Perdelwitz (39) gespielt wird, ihn in seiner Kabine besucht. Es war ja auch schließlich irgendwann mal dran. Seit 2019 spielt der Star nun den umschwärmten Kapitän. Während sich auf dem Kreuzfahrtschiff alle verliebten und in die Betten hüpften, blieb seine Kabine leer. Das ändert sich nun und das ZDF hatte sicherlich die Einschaltquoten im Blick, als es Details verriet: Max Parger knutscht nun an Bord und man kann nur darüber spekulieren, ob die neue Frau nun länger an seiner Seite verweilt oder ihm womöglich gründlich das Herz bricht.

Florian Silbereisen schaut sich 'Das Traumschiff' immer allein an

Über die schauspielerischen Fähigkeiten des Schlagerstars wird immer mal wieder gegrummelt, denn der Künstler hat keine entsprechende Ausbildung gemacht und kam eher über seine große Fangemeinde in die Serie als über vorherige Schauspieljobs. Seine Kollegin Barbara Wussow, die in der Produktion die Direktorin spielt, nimmt ihn in Schutz. "Ich kenne kaum jemanden, der so intensiv arbeitet. An dem einen Tag steht er in Gelsenkirchen auf der Bühne, gibt vor 70.000 Menschen ein Konzert. Am nächsten Tag fliegt er um den halben Erdball für drei, vier, fünf Drehtage. Er ist wirklich fit, voll vorbereitet und hochprofessionell." Das hält den so Gelobten aber nicht davon ab, ein bissen Bammel vor der Ausstrahlung vom 'Traumschiff' zu haben. "Seit ich Kapitän bin, muss ich mir die Sendung allerdings immer allein nebenan im Schlafzimmer ansehen, da ich zu aufgeregt bin, um mit der Familie im Wohnzimmer zu schauen", vertraute Florian Silbereisen der 'SuperIllu' an.

Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa