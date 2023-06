Allgemein | STAR NEWS

Von Bergisch Gladbach in die Welt: Heidi Klum wird 50

DE Deutsche Promis - Diesen deutschen Namen kennt man weltweit. Heidi Klum, geboren in Bergisch Gladbach, mittlerweile sesshaft in den USA. Supermodel, Moderatorin, Geschäftsfrau. Am Donnerstag (1. Juni) feiert sie ihren 50. Geburtstag.

Mehr als ein Model

Die Berufsschönheit scheint sich kaum verändert zu haben, seit sie sich 1992 gegen 25.000 Mitbewerberinnen durchsetzte und mit 18 Jahren einen Modelwettbewerb in der RTL-Show 'Gottschalk Late Night' gewann. Schon kurz darauf zog es sie in die USA. 1998 wurde sie mit Titeln für 'Sports Illustrated', 'Vogue' und 'Elle' endgültig zum internationalen Superstar. Als erste Deutsche überhaupt wurde sie zum Victoria's-Secret-Engel. Doch mittlerweile ist Heidi mehr als ein Model. Ihr Gesicht ist bekannt genug, dass sie immer wieder Gastauftritte in Serien und Filmen angeboten bekommt. So war sie unter anderem in 'Sex And The City' und 'Desperate Housewives' zu sehen.

Heidi Klum ist gut im Geschäft

Heidi Klums wichtigstes zweites Standbein in der Öffentlichkeit ist ihre Rolle als Moderatorin. Aktuell moderiert das Model vier Shows weltweit, darunter natürlich 'Germany's Next Topmodel' und 'America's Got Talent'. Der Star kann Forderungen stellen: 'GNTM' wird hauptsächlich in der Nähe ihres Wohnsitzes Los Angeles gedreht, damit sie es nicht weit zu ihren Kindern hat. Lange Zeit vermarktete eine von Heidis Vater geführte Firma die Siegerinnen des Wettbewerbs. Als Geschäftsfrau startete Heidi auch viele Produktlinien, darunter eine Modekollektionen mit dem Discounter Lidl. Wie hoch ihr Vermögen ist, lässt sich nicht genau sagen.

Es dauerte, bis Heidi ihr Glück in der Liebe fand, jetzt ist sie in dritter Ehe mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz glücklich. Aus früheren Beziehungen hat sie vier Kinder, drei stammen aus der Ehe mit dem Musiker Seal. Formel-1-Manager Flavio Briatore ist der Vater ihrer ältesten Tochter Leni, die mittlerweile in Mamas Fußstapfen tritt.

Bild: BG026/BauerGriffin/INSTARimages