Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum kam als Pfau: Für ihr Halloween-Kostüm brauchte sie zehn Statisten

DE Deutsche Promis - Nachdem Heidi Klum (50) im vergangenen Jahr als Wurm zu ihrer eigenen Halloween-Party erschien, knöpfte sie sich in diesem Jahr ein anderes Tier vor. Gruselfaktor null, dafür umso schöner – als Pfau, der mit Hilfe von zehn Statisten sein wunderschönes Rad schlug, zog Gastgeberin Heidi auf ihrer eigenen Party alle Blicke auf sich. "Das erforderte eine Menge Planung", gestand sie vor dem New Yorker Marquee, wo ihre 22. Halloween-Party stattfand.

Heidi Klum und Tom Kaulitz im Vogel-Fieber

"Da ist zuerst einmal die Idee, und ich wollte auf jeden Fall etwas machen, was viele Menschen einbindet", sagte Heidi, die am Vortag bereits gescherzt hatte, dass man ihretwegen die Straßen werde sperren müssen. In einem hautengen blauen Samtanzug und mit einer federgeschmückten Kopfmaske, die nur ihr Gesicht freiließ, posierte Heidi auf dem roten Teppich, während ihre zehnköpfige Tanztruppe den Look komplett machte: So stellte sich Heidi auf die Oberschenkel eines hinter ihr stehenden Tänzers, dessen Füße in riesigen Pfauenfußatrappen steckten, während die anderen Statisten ein beeindruckendes Pfauenrad schlugen. Heidi wackelte dazu mit dem Kopf und machte pickende Bewegungen. Etwas weniger Ausdruckskraft war da von ihrem Gatten Tom Kaulitz (34) gefragt, denn der kam einfach als Ei.

Unheimlich bunt

Auf Gruseleffekte kam es der Klum-Kaulitz-Sippe in diesem Jahr eindeutig nicht an, denn Heidis Tochter Leni (19) erschien im pinken Dessous und weiß-grünen Ringelstrümpfen, als sei sie gerade vom Victoria’s-Secret-Laufsteg gesprungen. Mit ihrer pinkfarbenen Perücke sollte sie an die Disney-Cartoonfigur Strawberry Cheesecake erinnern, während Toms Zwillingsbruder Bill als Einhorn mit pastellfarbenen Bondage-Accessoires über den roten Teppich trabte. Ganz so eng musste man es als Gast bei der exklusiven Party in New York offenbar mit dem Motto nicht nehmen, denn Ice-T und seine Ehefrau erschienen als Gangsterpärchen aus den Goldenen Zwanzigern, während Schauspielerin Camila Cabello als sexy Prinzessin im weißen Minikleid mit Sonnenbrille und Tiara auftauchte. Aber Hauptsache bunt, und nach Halloween ist bekanntlich vor Halloween – und Heidi Klum überlegt sicher schon jetzt, womit sie ihre Fans im kommenden Jahr überraschen kann.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages