Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Geburtstagsüberraschung für Ehemann Tom gelungen

DE Deutsche Promis - Bevor die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz am 1. September 34 Jahre alt wurden, unterhielten sie sich in ihrem gemeinsamen Podcast ‘Kaulitz Hills’ darüber, wie denn ein tolles Geschenk aussehen könnte. Ein eigenes Boot würde ihn ziemlich glücklich machen, sinnierte Tom – doch Ehefrau Heidi Klum (50) hatte noch eine viel bessere Überraschung.

Endlich wieder Welpen im Haus

“Wenn er dir sagt, dass er noch nicht bereit ist für einen neuen Welpen und du ihm zwei zum Geburtstag schenkst“, schrieb Heidi zu einem Instagram-Foto von den beiden Süßen, die wie junge Vertreter der Rasse Deutsch Kurzhaar aussehen. Nachdem die Familie Anfang des Jahres gleich mehrere Hunde binnen weniger Tage auf mysteriöse Weise verlor, waren alle erst einmal traumatisiert – zumal der Verdacht im Raum stand, dass die Hunde vergiftet wurden. “Innerhalb von zwei Wochen haben wir unser ganzes Rudel verloren, unsere geliebten kleinen Babys“, sagte Kaulitz seinerzeit im Podcast. “Für mich waren das die traurigsten zwei Wochen meines Lebens. Ich habe noch nie so viel geweint.“ Heidi scheint zu ahnen, dass es Zeit wird, wieder in glänzende Welpenaugen zu blicken und einen Neuanfang zu wagen.

Heidi Klum macht Tom Kaulitz happy

In einer Instagram-Story stellte sie die süßtesten Geschenke der Welt dann vor: "Das ist Uschi. Ein sehr altmodischer deutscher Name", erklärte Heidi, während sie den ersten Welpen in die Kamera hielt. Uschi war sichtlich unbeeindruckt, dann kam der Nächste dran: "Und das ist der Junge. Das ist Jäger, wie ‘Hunter' auf Deutsch." Während Tom also die nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben wird, seine beiden Hundebabys zu bespielen und zu erziehen, bereitet seine Liebste sich auf die nächste Staffel ihrer Show 'Germany’s Next Topmodel’ vor. Dafür wird Heidi Klum im Oktober nach Deutschland reisen, wo die ersten Castings anstehen.

Bild: Faye's Vision/Cover Images