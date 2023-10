Allgemein | STAR NEWS

„Die Ruhe vor dem Sturm“: Heidi Klums heißer Halloween-Teaser

DE Deutsche Promis - Es ist die wohl legendärste und mit den meisten Stars gespickte Halloween-Party weltweit. Während anderswo Kids mit "Süßes oder Saures"-Rufen durch die Straßen ziehen und ihre Eimer mit genug Süßigkeiten bis zu Weihnachten füllen, empfängt Supermodel Heidi Klum (50) am Dienstagabend (31. Oktober) in New York die Gäste bei ihrem jährlichen Grusel-Event.

Warten auf die irren Kostüme

Doch während die Gästeliste bereits eine Ansammlung von Hochkarätern in Sachen Film, Musik, Mode, Sport, etc ist, interessiert an diesem Event vor allem eines: Die irren Kostüme, mit denen die Stars über den roten Teppich laufen, allen voran die Gastgeberin. Die ist nämlich bekannt dafür, sich immer wieder die spektakulärsten Outfits einfallen zu lassen — so spektakulär, dass man sie meistens gar nicht wiedererkennt. So war sie im letzten Jahr als riesiger Wurm an der Angel ihres Gatten Tom Kaulitz (34) erschienen. Im Lockdown, als die Party selbst nicht stattfinden konnte, hatte sich die ganze Familie in Mumien verwandelt. Ob als Alien, Schmetterling oder als sie selbst, um Jahrzehnte gealtert: Heidi Klum weiß sich in Szene zu setzen.

Heidi Klums Wurm-Verkleidung hatte seine Nachteile

Einen heißen Teaser für den diesjährigen Event gab es auch schon: Auf Instagram räkelte sich Heidi Klum nackt auf einem rosa Plüsch-Sofa. "Die Ruhe vor dem Sturm", schrieb sie dazu an ihre 11,6 Millionen Follower gerichtet. Am Folgetag war sie zu Gast in der Talkshow von Jimmy Fallon und beschrieb ihre Verwandlung zum Wurm als "klaustrophobisch". "Sie mussten meine Arme festbinden, um mich in der Position zu halten, und mein Gesicht war draußen angeklebt. Ich konnte mein Gesicht nicht bewegen, ich hing einfach fest." Sie habe vorher nichts getrunken oder gegessen, denn mit solch einem Kostüm kann man natürlich nicht einfach aufs Klo gehen. "Ich hätte wohl eine Windel tragen können, aber das habe ich nicht gemacht. Oder ich hätte einfach losgelegt, das hätte ja niemand mitbekommen", lachte Heidi Klum, deren Verwandlung Fans heute abend bei Amazon Live verfolgen können.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages