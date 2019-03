Allgemein | STAR NEWS

Vom Model zur Unternehmerin: Lena Gercke erfüllt sich ihren größten Traum

Seit über einem Jahrzehnt arbeitet Lena Gercke (31) erfolgreich als Model. Doch die frühere 'GNTM'-Gewinnerin hegt seit Anbeginn ihrer Karriere noch einen anderen Traum abseits der Laufstege und Fotokampagnen: Lena will ihre eigene Marke aufbauen und als Designerin ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit ihrem Label LeGer geht der Wunsch nun endlich in Erfüllung.

Die geborene Designerin

Im 't-online'-Interview erinnert sich Lena, wie sie bereits zu Beginn ihrer Laufbahn von einer Karriere als Modeschöpferin träumte: "Ich habe letztens beim Ausmisten tatsächlich ein Blatt Papier von mir gefunden aus New York von vor fünf, sechs Jahren. Darauf habe ich erste Designentwürfe gezeichnet. Wenn ich tagsüber meine Castings hatte, habe ich dann tatsächlich abends solche Sachen gemacht und mir überlegt, wo ich hin möchte."

"Ich bin ein kreativer Mensch"

Zusammen mit dem Online-Modehändler About You bastelt die 31-Jährige nun an der Marke LeGer, die in Lenas Leben zurzeit höchste Priorität hat: "Ich bin ein kreativer Mensch durch und durch und habe viele Ideen – auch für mein eigenes Label. Und das ist auch etwas, wo ich meine meiste Zeit rein investiere."

Erste Designs von LeGer by Lena Gercke sind bereits im Online-Shop von AboutYou erhältlich.

© Cover Media