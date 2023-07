Allgemein | STAR NEWS

Lena Gercke ist stinksauer: Väter „helfen“ nicht – sie haben selbst Verantwortung

DE Deutsche Promis - Lena Gercke (35) bekommt oft zu hören, dass sie "so ein Glück mit ihrem Mann hat". Denn der Partner des Models packe bei der Familienarbeit ja so schön mit an und sei aktiv. Für die Berufsschönheit, die mit Dustin Schöne (38) die dreijährige Zoe und die sieben Monate alte Lia erzieht, liegt bei so einer Bemerkung etwas im Argen.

Männer übernehmen Verantwortung

Bei so einem zweifelhaften Kompliment verdreht sie die Augen. "All der Mental Load jeden Tag, die Organisation, das Stillen, das Gebären, das Kümmern ist irgendwie bei den Müttern selbstverständlich, bei den Vätern anscheinend nicht." Es müsse ein grundsätzliches Umdenken erfolgen, den bei einem Großteil der Gesellschaft sei noch nicht angekommen, dass die Männer "nicht der Frau 'helfen', sondern selbst Verantwortung übernehmen, wenn sie sich für ein Kind entscheiden." Ein Vater, der sein Kind in der Trage trägt, sollte selbstverständlich sein und nicht über den grünen Klee gelobt werden.

Lena Gercke ist stolz auf ihre Familie

Das bedeutet aber nicht, dass Lena Gercke nicht stolz auf ihre Familie ist. Als ihr Liebster und ihre älteste Tochter vor Kurzem Geburtstag feierten, zeigte sie auf Instagram Bilder der beiden und schrieb dazu: "My Birthday babes, meine zwei Krebse, was für unfassbare, verrückte 3 Jahre hinter uns liegen, ich bin so stolz auf euch. Ich möchte keinen Tag mehr ohne euch sein." Lena Gercke hat das Glück gefunden, auch wenn sie wahrscheinlich manchmal auf den Mental Load als Zweifach-Mama verzichten könnte.

