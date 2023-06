Allgemein | STAR NEWS

Autsch, Lena Gercke: Model landet unsanft auf dem Po

DE Deutsche Promis - Lena Gercke (35) probte für ihre Moderation bei dem Golf-Turnier BMW Open, als ihr ein kleines Malheur unterlief. Das wurde alles natürlich von der Kamera erfasst und so konnte die gebürtige Marburgerin ihren drei Millionen Followern zeigen, wie sie hinfiel, als sie über eine Stufe stolperte.

"Schöne Momentaufnahme"

Auf Instagram ist dann auch ein Foto zu sehen, wo sie sich den Knöchel verdreht. Das kommentierte die zweifache Mutter trocken mit "schöne Momentaufnahme". Es war sicherlich schmerzhaft, aber die Berufsschönheit zeigte sich tapfer. "Dann gab's ein Eis zum Trost und alles ist wieder ok." Und so konnte die Markenbotschafterin von BMW dann auch weiterhin beim Turnier in München-Eichenried als Moderatorin arbeiten.

Lena Gercke offenbart Realitätscheck

Lena Gercke ist bekannt dafür, dass sie auf Instagram nicht nur Friede, Feuer, Eierkuchen präsentiert. Fotos von ihrem Missgeschick bei dem Münchner Turnier passen in dieses Konzept. So kommentiert sie auch ihren Alltag als Mama. 2020 kam Töchterchen Zoe und seit Dezember ist auch Baby Lia da. Das kann ganz schön stressig sein. "Realitätscheck: Ich kämpfe mit einem Kind, das nicht in die Kita gehen will, was ein Problem ist, wenn man ein Baby und 354 Jobs hat", stöhnte die Influencerin unlängst auf Social Media.

Aber dann läuft es auch wieder, wie sie in einem anderen Instagram-Video zeigt. Da ist Lena Gercke nur mit der kleinen Lia unterwegs, die die ganze Zeit in einer Babytasche an Mamas Brust schläft, während diese sich schminken lässt, geschäftliche Telefonate führt und dann noch Zeit für ein schnelles Frühstück findet.

