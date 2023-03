Allgemein | STAR NEWS

Model Lena Gercke: Belastungsprobe zweites Kind

DE Deutsche Promis - Für Lena Gercke (35) haben Ruhepausen zurzeit Seltenheitswert. Als Model, Moderatorin und Unternehmerin hat sie ohnehin einen hektischen Alltag, doch seit ihm Dezember ihre zweite Tochter Lia die Familie vergrößerte, dreht sich die Welt noch einmal schneller.

Bloß nicht alles auf die Goldwaage legen

Denn neben diversen Jobs halten die Kleine und ihre große Schwester Zoe (2) Mama ordentlich auf Trab, auch wenn ihr Partner, der Regisseur Dustin Schöne (37), kräftig mit anpackt. "Es ist eine Belastungsprobe, man kommt an seine persönlichen Grenzen", verriet Lena gegenüber 'Gala'. "Das macht etwas mit dir und mit der Beziehung. Das Wichtigste ist, nicht alles auf die Goldwaage zu legen und nicht ständig abzumessen, wer am meisten für wen macht." Man wechsle sich gegenseitig ab und gibt einander Freiräume: "Wenn einer sagt: 'Hey, pass auf, ich habe heute ein super langes Meeting, ich kann das nicht verschieben' - dann versucht der andere einzuspringen." Zudem gebe es tatkräftige Unterstützung von der Familie und einer Nanny.

Lena Gercke muss für beide Kinder da sein

Nicht nur für Lena Gercke und Dustin Schöne ist Kind Nr. 2 ein weiterer riesiger Einschnitt, auch Zoe musste erst in die Rolle als große Schwester hineinwachsen, wobei sie viel Unterstützung von ihren Eltern brauchte: "Für sie war es schwer am Anfang, und das heißt, dass es auch für uns als Eltern schwer war. Wir brauchten viel Zeit und ganz viel Geduld und Liebe." Mittlerweile habe sich Zoe aber in den veränderten Alltag gefügt.

Schon Anfang Januar hatte sie in ihrer Instagram Story schonungslos offen gestanden: "Der Spruch 'Ein Kind ist kein Kind' nimmt langsam Gestalt an. Es ist wunderschön, aber natürlich auch eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen." Es sei aber alles eine Frage der Organisation und der geschätzten Hilfe anderer — und auf die können sich Dustin Schöne und Lena Gercke zum Glück verlassen.

Bild: Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress/picture-alliance/Cover Images