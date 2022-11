Allgemein | STAR NEWS

Pete Davidson hat’s schon wieder geschafft: Geht da was mit Emily Ratajkowski?

DE Showbiz - Wie macht er das nur? Schauspieler Pete Davidson (28) soll nun mit Model Emily Ratajkowski (31) turteln. Die beiden wurden laut Berichten bei einem Date erwischt.

Schon eine Weile in Kontakt

Laut 'Us Weekly' seien die beiden "seit Monaten in Kontakt'. Ein Insider steckte dem Magazin, dass die Beziehung noch am Anfang stehen würde, aber "sie mögen sich wirklich. Pete bringt Emily zum Lachen und er mag es, wie intelligent sie ist." Beide sind Singles, nachdem die Amerikanerin nach vier Jahren die Scheidung von ihrem Mann Sebastian Bear-McClard eingereicht hat und ihr neuer Augenstern bis zum August mit Kim Kardashian liiert war. Jetzt hielt er wohl wieder Ausschau. Sein Beuteschema scheint eigentlich ganz einfach – schöne berühmte Frauen.

Pete Davidson datet wohl nur berühmte Frauen

Anders kann man es wohl nicht sagen, wenn man sich die Liste der Frauen anschaut, mit denen der Komiker die vergangenen Jahre verbandelt war: Ariana Grande, Kaia Gerber, Kate Beckinsale, Kim Kardashian und nun Emily Ratajkowski. Man munkelt viel über seine Liebhaberqualitäten. Sein neuestes Objekt der Begierde schwärmte schon im vergangenen Jahr von ihm in der Show von Seth Meyers. "Männer fragen sich immer, was hat der bloß? Für mich scheint er super charmant. Er ist verletzlich. Er ist einfach ganz reizend. Sein Nagellack ist toll. Er sieht einfach gut aus." Und nun scheint er mit dieser Rezeptur auch Emily Ratajkowski um den Finger gewickelt zu haben. Am Samstag verriet jemand der Klatschwebseite 'DeuxMoi', dass die beiden am Sonntag in Brooklyn bei einem Date gesichtet wurden. "Er konnte die Finger nicht von ihr lassen und da ging garantiert was ab." Pete Davidson hat also wieder mal zugeschlagen.

