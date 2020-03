Allgemein | STAR NEWS

…und wieder eine Absage: Madonna stürzt bei Konzert

DE Showbiz - Es sollte ein Triumphzug der Queen of Pop werden, doch allmählich entwickelt sich Madonnas (61) jüngste Tour zur Katastrophe. Am Donnerstag (27. Februar) war die Queen of Pop ('Like A Virgin') auf der Bühne schwer gestürzt.

"Ein Mensch aus Fleisch und Blut"

Unter Tränen konnte Madonna das Konzert in Paris beenden, doch hinterher wurde klar, dass der Unfall eine weitere Zwangspause der 'Madame X-Tournee nach sich ziehen würde. Der Superstar entschuldigte am Sonntag auf Instagram bei seinen Fans. "Hier bin ich also, ein Mensch aus Fleisch und Blut", begann 'Madge' ihr Posting. "Wenn doch Knie nur nicht umknicken, Sehnen nicht reißen, nichts jemals wehtun und Tränen nie aus meinen Augen fließen würden. Doch leider geschieht genau das, und ich bin dankbar für den wichtigen Hinweis, dass wir alle nur Menschen sind."

Madonna humpelt zur Zielgeraden

Für diejenigen, die nicht dabei waren, erzählte Madonna noch einmal von dem Moment, an dem sich das Unglück ereignete: "Ich bin vor zwei Tagen auf der Bühne gefallen, als jemand aus Versehen einen Stuhl unter mir weggezogen hatte. Ich bin direkt auf meinem Steißbein gelandet. Ich habe es gerade noch geschafft, die Show zu beenden, denn ich hasse es, meine Fans zu enttäuschen." Doch so gehe es nicht weiter: "Heute kann selbst ich erkennen, dass diese von Klebeband zusammengehaltene kaputte Puppe ein paar Tage im Bett bleiben muss, damit sie die Tour mit einem Lächeln auf den Lippen und in einem Stück beenden kann. Vielen Dank für euer Verständnis, Paris."

Immerhin neigt sich die Tour allmählich dem Ende zu. Es sind nur noch sieben Konzerte übrig, alle finden in Paris statt. Am 11. März steht der letzte Gig der von Problemen überschatteten Konzertreihe an. Die Queen of Pop ist seit September als 'Madame X' unterwegs, machte unter anderem in Los Angeles, New York, Lissabon, London und jetzt in Paris halt. Von insgesamt 79 Konzerten mussten wegen Madonnas andauernder Verletzungen 15 ausfallen.