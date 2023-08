Allgemein | STAR NEWS

Liebe ist die beste Medizin: Madonna freut sich über familiäre Unterstützung

DE Showbiz - Madonna (64) ist wieder gesund. Seit einem Monat ist die Sängerin ('Like a Virgin') zurück aus dem Krankenhaus und sie bedankte sich nun bei denjenigen, denen sie neben den medizinischen Profis ihr Leben zu verdanken hat.

Liebe ist die beste Medizin

"Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin", schrieb die Musikerin zu einer Reihe von Fotos, die ihre Tochter Lourdes (26) und ihren Sohn David (17) zeigen. "Als Mutter kann man sich wirklich in den Bedürfnissen seiner Kinder und dem scheinbar endlosen Geben verfangen. Aber als es hart auf hart kam, haben sich meine Kinder wirklich für mich eingesetzt. Ich habe eine Seite an ihnen gesehen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Das machte den Unterschied aus." Neben Lourdes und David hat sie noch Rocco (22), Mercy (17) und die zehnjährigen Zwillinge Stella und Estere.

Madonna kann sich auf ihre Freund*innen verlassen

Aber nicht nur die Kinder sorgten dafür, dass sich Madonna wieder erholt hat. Sie postete auch ein Foto von sich mit einem gerahmten Polaroid, das sie von ihrem Manager Guy Oseary erhalten hatte. Das Foto, das von Andy Warhol aufgenommen wurde, zeigt den Künstler Keith Haring, der eine Jacke mit Michael Jacksons Konterfei trägt.

"Ich habe geweint, als ich dieses Geschenk öffnete, weil mir klar wurde, was für ein Glück ich habe, am Leben zu sein. Und wie glücklich ich mich schätzen kann, diese Menschen und so viele andere, die ebenfalls von uns gegangen sind, gekannt zu haben", schrieb sie. "Danke @guyoseary für dieses Geschenk!" Sie bedankte sich dann noch bei ihren Schutzengeln,, die sie am Leben erhielten. Als Folge ihrer gesundheitlichen Probleme wird Madonna ihre ‘Celebration’-Tour im Oktober in Europa beginnen, ihre US-Tournee, die eigentlich Mitte Juli beginnen sollte, wurde verschoben.

Bild: Bill Davila/startraksphoto.com