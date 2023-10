Allgemein | STAR NEWS

Madonna: Warum ihr Tourauftakt eine Familien-Angelegenheit war

DE Showbiz - Madonna (65) startete am Samstag (14. Oktober) ihre Tour in London. Die Sängerin ('Like a Virgin') war vor ein paar Monaten an einer bakteriellen Infektion erkrankt, die dazu führte, dass sie ihre Tour in Nordamerika verschieben musste und der Tourstart in der britischen Metropole stattfand.

“Meine Kinder retten mich jedes Mal”

Die Musikerin erinnerte auf der Bühne an ihren Krankenhausaufenthalt, der sie fast das Leben gekostet hätte und wusste, wem sie es zu verdanken hat, dass sie noch lebt. "Ich dachte nicht, dass ich es schaffen würde. Meine Ärzte auch nicht", erzählte sie ihren Fans. "Ich habe fünf Tage meines Lebens vergessen - oder meinen Tod... Aber meine Kinder waren da - und meine Kinder retten mich jedes Mal." Ein Teil ihres Nachwuchses machte bei der Show auch mit. Estere (11) bewies beim Song 'Vogue' ihre Tanzkünste während sie von ihrer Mama und ihrer großen Schwester Lourdes (27) angefeuert wurde. David (18) griff bei "Mother and Father" zur Gitarre, während Mercy James (17) bei "Bad Girl" Klavier spielte.

Madonna erinnert an die Kinder von Israel und Gaza

Während des Konzerts sprach Madonna auch über den Krieg zwischen Israel und Hamas und all den unschuldigen Menschen, die von diesem Konflikt betroffen sind. "Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie Kinder leiden, Jugendliche leiden, ältere Menschen leiden. All das bricht mir das Herz" betonte sie, forderte aber auch auf, die Hoffnung nicht aufzugeben. "Aber auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, kann unser Geist nicht gebrochen werden... Wir können uns entweder auf eine dunkle und böse Art vereinen, oder wir können uns von einem Ort des Lichts und der Liebe aus vereinen. Und wenn wir das alle in unserem kollektiven Bewusstsein haben, können wir die Welt verändern und Frieden bringen - nicht nur im Nahen Osten, sondern in der ganzen Welt."

Madonna wird mit ihrer Celebration-Tour im November auch in Deutschland auftreten und zwar erst in Köln und dann in Berlin.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com