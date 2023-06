Allgemein | STAR NEWS

Familie und Fans atmen auf: Madonna nach Behandlung auf der Intensivstation wieder zuhause

DE Showbiz - Madonna (64) konnte das Krankenhaus wieder verlassen, nachdem sie am Sonnabend (24. Juni) wegen einer “schweren bakteriellen Infektion“ auf der Intensivstation gelandet war. Die Pop-Ikone ('Material Girl‘) soll wieder zuhause sein und sich besser fühlen, wie die BBC berichtete.

Madonna war nicht ansprechbar

Nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, brachte ein privater Krankentransport sie zu ihrem Heim in New York, erfuhr CNN. “Es geht ihr wieder gut“, hieß es. Nicht nur ihre Familie ist erleichtert, nachdem am Wochenende der Schreck groß war, als der Star plötzlich nicht mehr ansprechbar war und in die Notaufnahme musste. Madonnas Manager Guy Oseary erklärte, dass sie wegen einer “schweren bakteriellen infektion“ behandelt werden musste, was zu einem “mehrtägigen Aufenthalt in der Intensivstation“ führte. Wie ‘TMZ’ herausfand, soll Madonna schon seit einem Monat unter leichtem Fieber gelitten haben, bevor sie zusammenbrach und ärztliche Hilfe benötigte.

Tournee verschoben

Das Timing ist nicht ideal, den gerade wollte Madonna auf eine siebenmonatige Tour gehen, die sie in 45 Städte in aller Welt führen sollte - darunter auch in Deutschland. Jetzt wurden alle Termine auf Eis gelegt, bis es der Sängerin wieder gut geht. Die ‘Celebration’-Tour ist ihre zwölfte Tournee, mit der sie ihre 40 Jahre umspannende Karriere feiern will. Während sie sich zuhause erholt, kann sie sich über reichlich Zuspruch freuen. Auch online meldeten sich berühmte Kolleg*innen zu Wort: “Hoffe, sie fühlt sich bald besser!“ schrieb Zooey Deschanel, und Gwendoline Christie ('Game of Thrones') schickte “So viel Liebe“. Die guten Wünsche kann Madonna sicher gut gebrauchen.

Bild: Jose Perez/INSTARimages.com