Trotz Schlammschlacht: Jenny Frankhauser bewahrt Hoffnung auf den Traummann

DE German Stars - Erst Mitte Juni gab Jenny Frankhauser (26) voller Freude bekannt, einen neuen Freund zu haben. Die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (32) hatte sich in das holländische Fitnessmodel Hakan Akbulut verliebt. Einen Monat später war dann schon wieder alles vorbei für die Sängerin und Reality-Ikone.

Neuer Lebensmut

Zu den Hintergründen schwieg Jenny Frankhauser sich zunächst aus. Die ehemalige Dschungelkönigin nahm die Trennung sehr schwer, erklärte in einer Instagram-Story unter Tränen: "Ich wollte diesen öffentlichen Krieg nicht um mich zu schützen – sondern um ihn zu schützen. Das, was er gemacht hat, ist nicht schön. Ich schäme mich für das, was passiert ist."

Einen Monat später kann Jenny jedoch wieder lachen. Und den Lebensmut hat sie auch nicht verloren.

Jenny Frankhauser will sich finden lassen

Auf Instagram hatte sich Jenny Frankhauser den Fragen ihrer Fans gestellt. Die wollten unter anderem wissen, ob es das jetzt erstmal war mit den Männern. Doch von Resignation keine Spur:

"Ich bin natürlich jetzt geprägt und vorsichtiger, aber nein, die Hoffnung, dass da draußen mein Traummann rumläuft, werde ich niemals aufgeben. Die wahre Liebe gibt es und auf die werde ich warten."

Das hört sich doch schon wieder ganz gut an. Allerdings will die Single-Frau den Dingen Zeit geben: "Ich lasse mich finden und genieße mein Leben."

Dabei kann man Jenny Frankhauser wirklich nur alles Gute wünschen!

