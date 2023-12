Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser: Darum möchte sie erneut einen Kaiserschnitt

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (31) plant lieber. Der Reality-Star ('Ich ein Star - Holt mich hier raus!') bevorzugt diese Methode auch bei wichtigen Dingen wie Geburten. Ihr Sohn Damian kam im September 2022 per Kaiserschnitt zur Welt und auch das zweite Kind soll geplant zur Welt kommen.

Familiäre Gründe

Gegen eine natürliche Geburt spricht für die Schwester von Daniela Katzenberger (37) eine schlimme Erfahrung in der eigenen Familie. "Habe einen behinderten Bruder durch Komplikationen einer natürlichen Geburt", erzählte sie unlängst ihren Followern auf Instagram, die nachfragten, warum sie einen Kaiserschnitt bevorzugt. Außerdem hat die die Geburt von Damian noch gut in Erinnerung. "Waren so happy mit allem damals und aus denselben Gründen möchte ich einen Kaiserschnitt."

Jenny Frankhauser freut sich über ihren selbstständigen Jungen

Der kleine Damian wird also nun ein großer Bruder. Seine Mama hat verraten, dass ein weiterer Junge zu der Familie stößt und weiß auch schon, wie sie den neuen Erdenbürger nennen wird. "Steffen möchte, dass wir den Namen auch wieder vor der Geburt veröffentlichen", erklärte die Influencerin. Viele Eltern warten bis zur Geburt, da sie sich nicht schon vorher reinreden lassen wollen, aber im Haus Frankhauser/ König ist man sich sicher, dass es keine Namensänderung geben wird. Und man ist sich auch sicher, dass Damian seine neue Rolle für gut befinden wird, denn der Kleine ist schon im zarten Alter von 14 Monaten sehr selbständig und mag andere Kinder. Schon mit drei Monaten schlief er in einem anderen Zimmer als seine Eltern und auch die Kita liebt er heiß und innig. "Sobald er unter Kindern ist, dreht er auf und spielt so süß mit anderen", erzählte Jenny Frankhauser stolz.

