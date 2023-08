Allgemein | STAR NEWS

Jenny Frankhauser stinksauer: Wir sind nicht homophob!

DE Deutsche Promis - Jenny Frankhauser (30) ist aufgebracht. Die TV-Persönlichkeit hat wohl ein paar Kommentare auf Social Media gelesen, die ihr nicht gefallen haben. So behaupten einige, sie und ihr Freund Steffen König würden in die rechtsradikale Ecke gehören. Und homophob seien sie auch.

“Woher kommt so eine gequirlte Sch****?"

Das wollte der Reality-Star dann aber nicht auf sich sitzen lassen. Im Bademantel bekleidet wütete die einstige Dschungelkönigin in die Kamera. "Es werden einem Dinge unterstellt, das müsst ihr euch mal überlegen, zum Beispiel, dass wir homophob sind. Da denke ich mir: Woher kommt so eine gequirlte Sch****?" Als Gegenbeweis brachte sie gleich ihre Verwandten ins Spiel. "Meine lesbischen Tanten lachen sich kaputt." Auch der Vorwurf der Rechtsradikalität sei aus der Luft gegriffen. Der war wohl aufgekommen, nachdem Leute auf Social Media eine Kaffeetasse erspäht hatten, auf der ein Römerkopf und ein eisernes Kreuz zu sehen waren Ihr Liebster habe sich das wegen des Motivs zugelegt. "Der mag so Römer, so Ritter. Der Steffen ist ein Fan von sowas!" Dann stellte sie noch einmal klar: Also ganz offiziell: Wir sind nicht homophob. Wir sind nicht rechtsradikal."

Jenny Frankhauser ist ganz verliebt in ihren Steffen

Auf ihren Steffen lässt Jenny Frankhauser auch nichts kommen. Mit ihrem Liebsten, mit dem sie den kleinen Damian erzieht, schwebe sie auf Wolken, wie sie unlängst auf Instagram schwärmte. Vor allem seine Qualitäten als Vater haben es ihr angetan. "Verliebe mich in diesen Mann einfach immer mehr. Könnte mir keinen besseren Vater für Damian vorstellen", säuselte die Tochter von Iris Klein in die Kamera und ging dann in die Vollen: "Könnte noch hundert Babys mit dem machen."

Na ja, ganz so viele sollen es dann doch nicht werden. Aber ein weiteres Kind sei schon geplant, verriet sie unlängst. “Wir würden uns sehr über eine Prinzessin freuen, aber irgendwie ist die Vorstellung, einen Bruder für Damian zu haben, noch schöner", offenbarte Jenny Frankhauser.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski