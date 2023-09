Allgemein | STAR NEWS

Daniela Katzenberger wird wieder Tante: Jenny Frankhauser überrascht mit Baby-News

DE Deutsche Promis - Aus dem Trio wird bald ein Quartett: Jenny Frankhauser (31) postete am Donnerstag (21. September) ein Foto auf Instagram, das sie mit ihrem Partner Steffen König und Söhnchen Damian zeigt. Und wie man an ihrer Babykugel erkennen kann, kündigt sich bereits weiterer Nachwuchs an. "Du machst unsere kleine Familie komplett", freut sich Jenny.

Dschungelkönigin wird wieder Mama

Jenny, die 2018 zur RTL-Deschungelkönigin gekrönt wurde, gibt Gas bei der Familienplanung – das deutet ihr Hastag "twoundertwo" an, der bedeutet, dass ihr zweites Baby zur Welt kommen wird, bevor Damian seinen zweiten Geburtstag feiert. Auch ihre Schwester Daniela Katzenberger (36) ist glücklich: "Tanti freut sich schon so", schrieb sie in ihrem Kommentar. Jenny und Steffen genießen derzeit zusammen mit Damian einen Kurzurlaub in Bingen am Rhein, wo sie in einem familienfreundlichen Wellnesshotel noch einmal relaxen, bevor es nach der Geburt von Baby Nummer zwei rund geht. In ihrer Instagram Story zeigte Familienfotos zwischen Pool und Massagebank sowie jede Menge leckerer Köstlichkeiten, die sich die Eltern schmecken ließen.

Jenny Frankhauser erleichtert

Die Entspannung kann Jenny gebrauchen, war sie doch vergangene Woche in großer Sorge um ihren knapp einjährigen Sohn, denn plötzlich hatte er einen merkwürdigen Ausschlag und 40 Grad Fieber. "Man fühlt so richtig mit, wenn die Kinder krank sind", klagte Jenny ihren Followern ihr Leid. Doch der Kinderarzt, den sie mit Damian am Freitag (15. September) aufgesucht hatte, konnte sie beruhigen: "Kommt alles von der Impfung und soll in den nächsten zwei Tagen verschwunden sein", schrieb sie erleichtert. Im Rahmen der U-Untersuchungen für Kleinkinder war ihr Sohn geimpft worden, aber seine Impfreaktion verschwand zum Glück schnell wieder. So kann sich die Familie von Jenny Frankhauser jetzt einfach nur freuen, dass Damian bald ein Geschwisterchen bekommt.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski