Allgemein | STAR NEWS

Trotz Scheidung kein Entkommen: Kim Kardashian ist es leid, immer wieder hinter Kanye West aufzuräumen

DE Showbiz - Kim Kardashian (42) ist geübt darin, ihre Gefühle für die Kamera zu inszenieren. Lange Zeit hatte sich die Unternehmerin zurückgehalten, das bizarre Verhalten ihres Ex-Mannes Kanye West (45) in der Öffentlichkeit anzusprechen. Doch in der neuen Staffel von 'The Kardashians' nimmt sie kein Blatt mehr vor den Mund.

Stundenlanges Putzkommando

Sichtlich aufgewühlt sprach sie in der neuesten Folge davon, dass sie "Zeit meines Lebens" an Kanyes Ausfälle gebunden ist, denn sie haben vier Kinder zusammen. Doch sie sei es leid, nach jeder Kontroverse des Rappers — so hatte der Musiker zuletzt durch antisemitische Ausbrüche von sich reden gemacht — hinter ihm “aufzuräumen”. "Manchmal glaube ich, wenn er ganz unten ankommt, dann ist das seine Reise, mit der er selbst zurechtkommen muss. Ich bin wie verrückt herumgerannt und habe alle Leute hinter seinem Rücken angerufen und gesagt: ‘Es wird schon gut, keine Sorge, gib ihm doch nur noch eine Chance.’ Ich habe jeden Tag Stunden damit verbracht, das Putzkommando zu spielen."

Kim Kardashian nutzt ihre Energie besser

Doch dafür hat sie nicht mehr die Kraft, fuhr Kim Kardashian vor der Kamera fort. Die investiere sie jetzt darin, ihre vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm vor den Folgen der Ausbrüche zu schützen. Vor denen war auch sie nicht sicher: Kanye West hatte seine Tiraden auch mehrfach in Richtung seiner Ex-Frau abgelassen, von der er 2022 geschieden wurde. "Das Schlimmste ist, jemanden, den man wirklich geliebt hat und mit dem Man eine Familie hat, so ganz anders zu sehen als der Mensch war, den man kannte", seufzte Kim Kardashian.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com