Allgemein | STAR NEWS

Trotz Nannys und Privatkoch: Kim Kardashian klagte über ihr Schicksal als Alleinerziehende — und bekam kräftig Gegenwind

DE Showbiz - Hat Kim Kardashian (43) es wirklich soooo schwer, seit sie sich von ihrem Ex-Mann, Rapper Kanye West (46), trennte? Das scheint die Unternehmerin und Reality-Queen ('The Kardashians') auf jeden Fall so zu sehen, denn sie klagte im Podcast 'On Purpose' ihr Leid als alleinerziehende Mutter. Es sei "wirklich verdammt hart", so Kim, und sie würde sich oft in den Schlaf weinen.

"Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu"

Das kam nicht überall gut an. Schließlich haben die wenigsten Frauen, die ihre Kinder allein großziehen, die Unterstützung einer ganzen Armee von Nannys. Selbst Mahlzeiten muss Kim nicht selbst zubereiten, denn sie kann sich einen Privatkoch leisten. Auf Social Media brach ein Shitstorm los, und die Amerikanerin sah sich jetzt gezwungen, ihre Kommentare zu erklären. "Ich glaube, ich bin noch immer dabei, zu lernen, was es bedeutet, eine alleinerziehende Mutter zu sein", seufzte sie in der neuesten Folge ihrer Familien-Soap 'The Kardashians'. "Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu." Kim und Kanye haben vier Kinder: North (10), Saint, (7), Chicago (5) und Psalm (4).

Wie schwer hat es Kim Kardashian?

Schwierige Alter, doch wer so viel Hilfe hat wie Kim Kardashian sollte seine Situation ja wohl meistern können, fanden viele, die sich den Podcast angehört hatten. Dass sie in einer privilegierten Situation ist, ist der Unternehmerin schon klar. Das betonte sie in einer neuen Folge von 'The Kardashians' betonte. "Natürlich sind Nannys und ein Koch mehr als nur hilfreich", so die TV-Persönlichkeit. Doch niemand dieser Leute könne den Kindern ihre Mutter ersetzen. "Letztlich geht es um die Familie und diese Momente zu genießen. Man braucht im Grunde ein ganzes Dorf, um Kinder zu erziehen, doch am Ende wollen sie immer nur dich selbst", erklärte Kim Kardashian, deren Scheidung vom Vater ihrer Kinder im November 2022 endlich rechtskräftig wurde.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages