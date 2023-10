Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Mit Beyoncé Party bis zum Filmriss gemacht

DE Showbiz - Kim Kardashian (42) plauderte in mit ihrer Familie über Alkoholkonsum und es stellte sich heraus, dass die Reality-Queen nicht viel braucht, um in Stimmung zu geraten. Während andere in der Familie wie Mama Kris schon ein paar Martinis vertragen können, ist es bei ihrer zweiältesten Tochter anders.

Zwei Kurze reichen

"Ich vertrage definitiv nicht viel", gestand die Ex von Rapper Kanye West in einer neuen Folge der Familien-Realityshow ‘The Kardashians’. "Ich trinke zwei Kurze und bin dann total besoffen und es macht so viel Spaß. Ich rocke dann auf der Tanzfläche ab." Die Amerikanerin “erinnerte” sich dann auch an einen Abend, der das eindrucksvoll unter Beweis stellen sollte - und beschwor eine berühmte Zeugin. "Im Ernst, ich weiß, dass ihr mir nicht glaubt - fragt Beyoncé!" ließ der Star die Produzenten hinter der Kamera wissen. "Ich habe die ganze Nacht auf ihrer Party getanzt, ich glaube, ich hatte sogar einen Filmriss."

Kim Kardashian musste bei Khloé nachfragen

Kim Kardashian wusste gar nicht, was an dem Abend alles passiert ist und musste bei ihrer jüngeren Schwester nachfragen, ob sie sich unmöglich benommen hatte. "Ich bin mit so vielen SMS aufgewacht und habe gefragt: 'Khloé, was habe ich getan?'" Die hatte natürlich einen Heidenspaß, ihre große Schwester aufzuklären: "Du hast deinen Hintern ziemlich kreisen lassen." Die beduselte Tänzerin konnte da nur die Hände vors Gesicht schlagen. "Ich sagte nur 'Oh nein!'" Aber es war dann doch nicht so schlimm. Die vierfache Mutter kicherte nämlich: "Ich hatte keine Ahnung, dass ich den ganzen Abend getanzt habe." Naja, es gibt schließlich Schlimmeres, was man im betrunkenen Zustand hätte machen können. Sie ist da noch gut weggekommen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Kim Kardashian Gwyneth Paltrow in deren 'Goop'-Podcast gestanden, dass Alkohol jetzt eine größere Rolle spielt und Tequila als ihr Lieblingsgetränk angegeben. "Es muss einfach ein kleiner Schuss Ananas und ein Schuss Tequila sein", sagte sie damals. "Ich trinke zwei Kurze und dann geht es mir gut. Es macht so einen Spaß." Und dann legt Kim Kardashian eine kesse Sohle aufs Parkett.

