Kim Kardashian: Ihr Unternehmen ist jetzt vier Milliarden Dollar wert

DE Showbiz - Kim Kardashian (42) braucht wohl bald einen größeren Geldspeicher. Die Unternehmerin schwimmt nämlich mit ihrem Unternehmen Skims auf einer einmaligen Erfolgswelle: Neuesten Schätzungen zufolge liegt der aktuelle Wert der Shapewear-Marke bei rund vier Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Milliarden Euro).

"Wir sind sehr stolz"

Dabei hat Kim gemeinsam mit dem Marketing-Genie Jens Grede (45) die Firma erst im September 2019 gestartet. "Sie ist so schnell gewachsen und wir sind sehr stolz darauf", freute sich die Reality-Queen ('The Kardashians') in einem Statement. "Wir hatten eine Reihe wirklich guter Produkteinführungen." Zunächst war man mit Shapewear auf den Markt gegangen, hat die Produktpalette aber nach und nach um Loungewear und Bademoden erweitert. Im Herbst soll jetzt Männerkleidung hinzukommen. Zudem plant man im kommenden Jahr die Öffnung der ersten Skims-Stores in Los Angeles und New York.

Geschäftstüchtige Kim Kardashian

Der Hauptmarkt von Kim Kardashians Skims liegt in den USA, rund 15 Prozent der Verkäufe kommen von außerhalb. Jetzt peilt die Firma einen Umsatz von 750 Millionen US-Dollar für das laufende Jahr an — eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kein Wunder, dass man sich gedanklich schon mit einem Börsengang beschäftigt. "Irgendwann in der Zukunft verdient Skims, eine an der Börse gehandelte Firma zu werden", erklärte CEO Jens Grede. Kim Kardashian hat eine Nase für gute Geschäfte: So vertreibt die Unternehmerin unter anderem auch Düfte und eine Hautpflegeserie namens Skkn.

