Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian: Ihr Neuer „entspricht ihren Ansprüchen“

DE Showbiz - Was macht man, wenn man so berühmt ist, dass man sich nirgendwo mit seinem neuen Freund treffen kann, um ein lauschiges, abgeschiedenes Date zu genießen? Das sind natürlich Luxusprobleme. Probleme, wie Promis wie Kim Kardashian (42) sie haben.

Dinner ohne Paparazzi

In der neuesten Folge der Reality-Soap 'The Kardashians' ist zu sehen, wie sich die Unternehmerin mit Scott Disick, dem Ex ihrer Schwester Kourtney, zum Dinner trifft. Dort erzählte der TV-Star, dass Freund*innen sie mit einem neuen Mann verkuppelt hätten. "Was so komisch ist, meine Freund*innen wollten, dass ich jemand Bestimmten treffen, also fahren wir nach New York und gehen zu (hier wurde ein Pieps-Ton eingeblendet)." Schnell wurde klar, warum Kim nicht möchte, dass jeder von dem Restaurant erfährt: "Das ist wirklich mein Lieblingsort, denn es gibt einen Privatbereich unten." Dort habe sie sich immer mit ihrem Ex Pete Davidson getroffen. Sie wolle aber nicht, dass die Klatschspalten gleich wieder berichten würden: "Kim und Pete kommen wieder zusammen." Zudem würde Pete gleich wissen, worum es hier ging.

Kim Kardashians Dating-Probleme

Natürlich um einen neuen Mann in Kim Kardashians Leben, doch den Namen gab sie nicht preis, nannte ihn im Gespräch mit Scott Disick nur "Fred". Ihr Gegenüber wollte dann wissen, ob der Neue "ihren Ansprüchen" genügen würde, woraufhin Kim enthusiastisch entgegnete: "Er entspricht so sehr meinen Ansprüchen." Es sei jedoch nicht immer einfach, formlos zu daten, wenn man überall erkannt würde. "Wenn man mit jemandem gesehen wird und dann wird nichts draus, ist man fast versucht, es noch etwas hinauszuziehen, weil es sonst so peinlich ist, wenn es so schnell vorbei ist", klagte Kim weiter. Das würde dazu führen, dass alle immer gleich denken würden, sie sei in einer festen Beziehung, wenn sie eigentlich nur den Markt beobachtet. "Es ist doch nichts dabei, sich ein bisschen umzusehen", so Kim Kardashian.

Bild: Roger Wong/INSTARimages