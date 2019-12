Allgemein | STAR NEWS

‘Traumschiff’ mit Florian Silbereisen: Quotenhöhepunkt nach sieben Jahren

DE German Stars - Das 'Traumschiff' mit Florian Silbereisen (38) hat abgelegt und ist in den Fernseh-Häfen der Zuschauer eingelaufen. Der Moderator ('Feste der Volksmusik') holte in diesem Jahr mit der Weihnachtsausgabe so viele Zuschauer an Bord, wie schon seit sieben Jahren nicht mehr. 7,49 Millionen Menschen schalteten am 2. Weihnachtsfeiertag ein, um die erste Folge mit dem Schlager-Star als Kapitän Max Parger zu sehen.

Statistik des Traumschiffs

Mit dieser Quote stellt der Musiker einen kleinen Rekord auf, denn die Marke der sieben Millionen Zuschauer wurde zuletzt von der 'Traumschiff'-Besetzung von 2012 geknackt, für die 8,48 Millionen Zuschauer einschalteten. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich Florian mit einem Marktanteil von 22,9% für seine Folge aber definitiv behaupten. Die letzte Weihnachtsepisode von 2018 schaffte es mit 5,27 Millionen Zuschauern und 16,3% Marktanteil zur am wenigsten geschauten Folge der letzten zehn Jahre.

Traumschiff: Einflussreiche Gäste

Die Quote ist also durchweg positiv zu betrachten, und besonders fällt auf, dass auch bei den 14- bis 19-Jährigen der Marktanteil um 4,8% gestiegen ist. Das mag an zwei ganz besonderen Gastdarstellerin liegen, die ebenfalls in der Folge zu sehen waren: Yoko Winterscheidt glänzte in der Rolle des Moritz, Kapitän Max' Bruder, und die Rolle einer Schiffsmitarbeiterin, die am Ende noch eine Gesangseinlage vollführte, wurde von Sarah Lombardi gespielt.