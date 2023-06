Allgemein | STAR NEWS

Hoch die Tassen: Bill Kaulitz feierte Pride-Monat mit einem heißen Kuss

DE Deutsche Promis - Von Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (33) kann man nun wirklich sagen, dass er den Pride-Monat Juni, in dem die LGBTQ+-Gemeinde im Mittelpunkt steht, voller Inbrunst gewürdigt hat. Das erzählte er seinem Zwillingsbruder Tom im gemeinsamen Podcast 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood'.

“Es hat so richtig Zoom gemacht”

Der Musiker erzählte von einem besonderen Abend in Berlin. "Ich hab Pride gefeiert", frohlockte er und berichtete, wie er und ein paar Freundinnen in einer Bar saßen, und dann passierte es. "Und von jetzt auf gleich kommen da Anzüge reingelaufen. Hätte alles sein können, Politiker, Anwälte, Banker. Die wollten feiern… die Zunge ist schon ein bisschen locker, das Jackett ist schon auf", beschrieb er die Neuankömmlinge. "Und einer guckt mir ganz tief in die Augen und hat mich direkt angezwinkert. Es hat so richtig Zoom gemacht", staunte er. Sein Augenstern war auch ein richtig Hübscher. "Es hat nicht lange gedauert, da saß er neben mir."

Bill Kaulitz knutschte wild in einer Bar

Es blieb natürlich nicht nur bei der Plauderei. "Wir haben den ganzen Abend geküsst", grinste der ehemalige Teenie-Star und staunte dabei selbst über sich. "Ich hab, glaub ich, noch nie öffentlich in einer Bar rumgemacht. Normalerweise passiert sowas ja nicht auf einem ersten Date. Das war ja auch kein erstes Date, wir hatten uns ja gerade erst kennengelernt. Aber das ging die ganze Nacht!" Bruder Tom schwante gleich Böses: "Und jetzt wirst du mir sagen, ihr habt keine Nummern ausgetauscht. Wer war der schöne Prinz?" Da konnte ihn sein Verwandter aber beruhigen – Fotos und Nummern wurden ausgetauscht.

Und wenn man sich erinnert, gehört dieser Anzugträger genau zu Bills Beuteschema, denn unlängst hatte er im Podcast darüber sinniert, wie gerne er doch heiraten würde. Die Hochzeit seines Bruders sei einer der schönsten Momente gewesen. So etwas möchte er auch und er weiß auch schon genau, was er tragen würde. Der passende Gatte müsse nur gefunden werden. "Politiker wär was für mich. Fände ich auch gut", betonte Bill Kaulitz damals.

Bild: Faye's Vision/Cover Images