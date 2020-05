Allgemein | STAR NEWS

Tightsgate: Warum Kate und Meghan sich verkrachten

DE Showbiz - Beide haben einen Prinzen geheiratet und könnten beste Freundinnen sein. Doch nicht zuletzt der Zoff zwischen Catherine, Herzogin von Cambridge (38) und Ehefrau des zukünftigen Königs Prinz William (37), und Meghan, Herzogin von Sussex (38) und verheiratet mit dessen jüngerem Bruder Harry (35), soll das harmonische Kleeblatt schon bald getrennte Wege gehen haben lassen. Wie kam es eigentlich zu dem Bruch? Das bestens vernetzte britische Society-Magazin ‘Tatler’ glaubt es zu wissen.

Machtkampf über Strumpfhosen

Eine Insiderin hat demnach ausgeplaudert, dass Catherine bei den Proben zu Meghans und Harrys Traumhochzeit im Mai 2018 hilfreiche Tipps geben wollte, damit alle Details den Gepflogenheiten des englischen Königshauses und diesem feierlichen Anlass entsprechen. So sollten die Brautjungfern trotz Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen Strumpfhosen tragen, empfahl Kate – so wie bei ihrer eigenen Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011.

Meghan soll das jedoch gar nicht gepasst haben und sie setzte am Ende ihren Willen durch und pfiff aufs Hofprotokoll: Die sechs kleinen Mädchen, die ihren Schleier trugen und Blumen streuten, kamen mit Söckchen in den Schuhen, aber ohne Strumpfhosen unter dem Kleidchen zur royalen Trauung. Eins davon war übrigens Williams und Catherines TTochter Charlotte, damals drei Jahre alt.

Herzogin Catherine in Tränen aufgelöst

Wie sagte Harry so richtig? “Was Meghan will, bekommt Meghan auch.” Und die Herzogin von Cambridge, die sich noch von der Geburt ihres dritten Kindes, Prinz Louis, im Vormonat erholte, soll der ungenannten Freundin zufolge über diese Konfrontation in Tränen ausgebrochen sein, wie in der aktuellen ‘Tatler’-Ausgabe zu lesen ist. Auf dessen Cover ist übrigens Kate zu sehen, betitelt als “Catherine the Great”, in Anspielung auf die historische Katharina, die Große. Wer zuletzt lacht, lacht eben am besten. Und mittlerweile ist der Auslöser für den Streit mit ihrer Schwägerin, der über eine Nichtigkeit wie Strumpfhosen entbrannte und von der ‘Daily Mail’ den klingenden Namen “Tightsgate” bekam, für sie wohl ebenso weit weg wie Harry und Meghan, die sich nach ihrem Abschied von ihren royalen Rollen in Los Angeles ein neues Leben aufbauen.