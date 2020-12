Allgemein | STAR NEWS

Podcast-Premiere mit Stars: Prinz Harry und Meghan gehen auf Sendung

DE Showbiz - "Eine Sammlung von privaten Anekdoten und inspirierenden Geschichten von Gästen aus aller Welt" stellten Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan in ihrem ersten Podcast vor, der seit Dienstag (29. Dezember) auf Spotify zum Anhören bereitsteht. Dazu luden sie prominente Gäste ein, ihre Geschichten und Gedanken zu teilen.

Prinz Harry und Meghan blicken auf 2020 zurück

Die Wahl fiel auf Menschen, die das Paar inspiriert haben und die sie bewundern. Es finden sich Weltstars, Schriftsteller und Aktivisten – von Comedian James Corden über Familienfreund und Superstar Elton John und Autor Matt Haig bis zur politischen Aktivistin Stacey Abrams.

"Wie wir alle wissen, war es ein (schwieriges) Jahr", leitet Prinz Harry das Programm ein. "Und wir wollten das Mitgefühl und die Menschlichkeit würdigen, die vielen Menschen geholfen haben, es durchzustehen."

Archie wünscht ein frohes neues Jahr

Nachdem Stars nachdenkliche Anekdoten erzählt, spirituelle Denker wie Deepak Chopra ihre Einsichten mitgeteilt und alle ihre Tipps verraten hatten, wie man die Isolation und Unsicherheit hätte durchstehen können, gab es noch einen ganz besonderen Gast: Harrys und Meghans Sohn Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird, wünschte den Zuhörern – nach etwas Drängen von seinen Eltern – "ein frohes neues Jahr". Harry und Meghan hoffen, dass ihr gut halbstündiges Programm und das Lied, das die Show schließt, dazu beitragen, der Menschheit für 2021 neue Hoffnung zu geben: "This Little Light of Mine wurde am Ende unserer Hochzeit gespielt… als wir die Stufen vor der Kirche hinabschritten", sagte Meghan. "Es war die Musik, die wir uns wünschten, um unser gemeinsames Leben zu beginnen. Denn wie wir alle wissen, 'Dunkelheit kann die Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das erreichen…'."