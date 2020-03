Allgemein | STAR NEWS

Harry und Meghan: ‘Sussex Royal’ wird abgeschaltet

DE Showbiz - Eigentlich hatten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) schon alles sorgfältig geplant: Als das Paar Anfang Januar bekannt gab, künftig von seinen Aufgaben als Senior Royals zurücktreten und verstärkt auf eigenen Füßen stehen zu wollen, hatte es sich bereits für eine Firmierung entschieden.

Harry und Meghan sind keine Royals mehr

Künftig, so eine mit der Ankündigung des 'Megxit' live gehende Website, wolle man unter der Marke Sussex Royal Gutes tun, eigenes Geld verdienen und gleichzeitig die Monarchie unterstützen, ohne selbst ein Teil davon zu sein. Auch auf dem Instagram-Account der beiden mit 11,3 Millionen Followern wurde für die neue Unternehmung fleißig die Werbetrommel gerührt. Doch das ging dem Familienoberhaupt zu weit. Queen Elizabeth II. (93) ließ ihren Enkel und dessen Gemahlin zwar schweren Herzens ziehen, doch eines gestattete die Monarchin nicht: dass die beiden Abtrünnigen mit dem Etikett Royal so richtig Kasse machen.

Keine Updates mehr auf Instagram

Das sei angeblich nicht erlaubt, auch wenn andere Mitglieder des Königshauses in der Vergangenheit durchaus wussten, blaues Blut in bare Münze umzuwandeln — so betreibt beispielsweise Prinz Charles (71) seit vielen Jahren eine Bio-Lebensmittelmarke namens Duchy Originals, die in erster Linie davon lebt, dass ein Royal hinter ihr steht. Harry und Meghan wird derartiges nicht zugestanden. Mit Sussex Royal wird also künftig kein Geld gemacht. Ein Sprecher erklärte: "Sowohl der Instagram-Account als auch die Website werden in absehbarer Zukunft bestehen bleiben, aber sie werden inaktiv sein." Sprich: Niemand wird auf diesen Kanälen für Updates sorgen, irgendwann werden sie dann vermutlich heimlich, still und leise abgeschaltet.

Einen letzten Gruß auf Instagram konnte sich das Paar dennoch nicht verkneifen. Die beiden dankten ihren Followern für die Unterstützung und das gemeinsame Engagement für das Gute in der Welt: "Die Welt fühlt sich im Moment sehr zerbrechlich an." Harry und Meghan sind erst kürzlich mit Sohn Archie von Kanada in ihre alte Heimat Kalifornien übergesiedelt — hier wollen sie ihr neues Leben aufbauen.

