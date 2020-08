Allgemein | STAR NEWS

Eigene vier Wände: Harry und Meghan sind glücklich in Santa Barbara

DE Showbiz - Goodbye L.A. - Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) zogen mit Baby Archie von Beverly Hills in das rund 140 Kilometer entfernte Santa Barbara. Nachdem sie mehrere Monate die großzügige Gastfreundschaft von US-Schauspieler Tyler Perry (50) genossen, haben sie jetzt endlich ihr eigenes Zuhause.

Prinz Harry und Herzogin Meghan verlassen Hollywood

Nachdem sie in Los Angeles ihre Privatsphäre durch Paparazzi und Drohnen, die über dem Grundstück schwebten, gestört fühlten, hoffen sie in Santa Barbara zwischen Nachbarn wie Ellen DeGeneres und Oprah Winfrey auf mehr Ruhe. Bereits im Juni sollen sie das Anwesen im exklusiven Montecito gekauft haben – für die schwindelerregende Summe von 14.650.000 Dollar (rund 12,37 Mio. Euro).

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex zogen im Juli dieses Jahres in ihr Familienhaus. Seit ihrer Ankunft haben sie sich in der ruhigen Privatsphäre der Gemeinde eingelebt und hoffen, dass dies für ihre Nachbarn und für sie selbst respektiert wird", ließ das Paar bekanntgeben.

Kritische Stimmen aus Harrys britischer Heimat

Über 1.300 Quadratmeter Wohnfläche in einem luxuriösen Palast auf einem gut 2 Hektar großen Grundstück, Pool, Park, Tennisplätze – die Sussexes lassen es sich in Kalifornien gut gehen. Das kommt nicht bei allen Untertanen der englischen Königsfamilie gut an, denn angeblich wurde das Haus ganz oder größtenteils von Harry Vater, dem Thronfolger Prinz Charles, bezahlt. So mancher munkelt, dass somit letztendlich das britische Volk für den Luxusruhestand von Harry und Meghan bezahlt – und erinnert daran, dass die extravaganten Umbauten an Frogmore Cottage, der einstigen Residenz des Paares, für schlappe 2,4 Millionen Pfund (2,65 Mio. Euro) auch noch nicht bezahlt sind, sondern in kleinen Raten abgestottert werden. Ob Prinz Harry und Herzogin Meghan unter diesen Umständen endlich den ersehnten Frieden und Abstand finden?